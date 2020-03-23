Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceКурс доллара опустился ниже 80 рублей

По состоянию на 15:47 мск курс доллара вырос на 1 коп. и по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии составил 79,94 руб. Курс евро увеличился на 56 коп. — до 85,96 руб.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 80 рублей

РЕН ТВ08:55

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 80 рублей

RT на русском08:44

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 78 рублей

Пятый канал20 марта в 04:13

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 80 рублей

ТАСС08:41

Курс доллара упал ниже ₽80

РБК09:16

Курс доллара опустился ниже 80 рублей

Московский Комсомолец09:11

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 78 рублей

Москва 2420 марта в 04:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7109 источников, обновлено в 13:00, Ашберн

Комментарии

Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии

РИА Новости 05:07
Наука

Горчичник на грудь

Банки В 2016 году весь мир увидел на спине американского пловца и многократного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса круглые синяки, знакомые, кажется, всем, кто родился в СССР или вскоре после его развала.
N+1 06:39
Общество

ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются

Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
REGNUM 12:34
Энергетика

Цена на нефть марки Brent составила $26,3 за баррель

К 8:00 утра в понедельник, 23 марта, стоимость барреля нефтяной смеси марки Brent составила $26,3, а марки WTI — $22,83.
Мойка78 02:17
Общество

Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса

Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира, сообщила Росавиация.
РИА Новости вчера в 17:13
Политика

Россия завершила переброску помощи в Италию

Интерфакс 03:29
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru 12:50
Экономика

Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо

В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
RT на русском 10:29
Общество

Власти России могут ужесточить карантин

Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.
Инфо24 вчера в 05:45
Армия и оружие

Боевые корабли НАТО направляются в Черное море

Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы (SNMG-2) Североатлантического альянса направляются в Черное море, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на стамбульские информационные порталы.
Газета.Ru 04:00
Происшествия

В Мюнхене мужчина «с коронавирусом» облизал в метро поручни и автоматы

Вести.Ru 10:53
Происшествия

Еще у троих жителей Челябинской области выявили коронавирус

Анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат еще у троих жителей Челябинской области, передает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя губернатора региона Ирину Гехт.
Газета.Ru 01:12
Происшествия

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM 03:27
Шоу-бизнес

У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ

По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
РИА Новости 09:50
Политика

Украина ввела режим ЧС в Донецкой области из-за коронавируса

Правительство Украины расширило действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) еще на три области из-за распространения коронавируса SARS CoV-2.
Lenta.ru 11:31
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс 11:47
Происшествия

В Волгограде сотрудника полиции зарезали во время проверки документов

Во время проверки документов на контрольно-пропускном пункте мужчина достал нож и ударил старшего сержанта полиции.
Российская газета 08:44
Наука

Как в США с помощью ученых Китая создали коронавирус SARS без защиты

Евразия Daily 11:21
Общество

GSC Game World опубликовала первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Известия 11:35
Происшествия

В Йошкар-Оле из перинатального центра украли новорожденную

В Йошкар-Оле из перинатального центра похитили новорожденную девочку.
Российская газета 10:35
Финансы

Российские фондовые индексы закрылись снижением на 3-4%

Рынок акций реагирует на негативную динамику мировых торговых площадок и падение нефти.
Эхо Москвы 12:30
Происшествия

ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
BFM.ru 08:50
Армия и оружие

Генсек ООН призвал к глобальному прекращению огня из-за коронавируса

Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает прекратить огонь во всех конфликтах мира на фоне нависшей над всеми угрозой коронавируса.
РИА Новости 12:29
Экономика

Евросоюз приостановил действие Пакта о стабильности в еврозоне

Совет Европейского союза по экономике и финансам приостановил действие Пакта о стабильности и росте из-за распространения коронавируса.
Телеканал RTVI 12:47
Шоу-бизнес

Известная актриса Барбара Брыльска борется с раком

Барбаре диагностировали рак языка. Корреспонденты kp.ru связались с польской актрисой и узнали, как она себя чувствует.
КП - Пермь 06:55
Общество

В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Lenta.ru 08:10
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 08:26
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий вчера в 10:18
Армия и оружие

В США определили главный недостаток российского ракетоносца Ту-160

Автор американского издания «The National Interest» Калеб Ларсон заявил, что у российского стратегического бомбардировщика Ту-160 практически отсутствуют конструктивные недостатки.
Военное дело вчера в 01:36
Общество

Аваков предупредил украинцев о голоде

«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Lenta.ru 01:51
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное