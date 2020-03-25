Финансы

ИзвестияИзвестияДоллар опустился ниже 80 рублей

После дневного падения рубля доллар опустился ниже 80 рублей, следует из данных Московской биржи в понедельник, 23 марта. Курс доллара расчетами «завтра» на 16:01 мск снижался на 17 копеек, до 79,76 рубля, курс евро рос на 63 копейки, до уровня 86,03 рубля, свидетельствуют данные торгов.
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с чего всё началось
Доллар упал при открытии торгов на Московской бирже
 в среду, 25 марта, на 14,25 копейки к уровню предыдущего закрытия — до 78,14 рубля, таким образом российская валюта укрепилась к бивалютной корзине.
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Курс доллара упал ниже 78 рублей

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Рубль усиливает рост, доллар опустился ниже 78 рублей

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Курс евро опустился ниже 84 рублей

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Коммерсантъ03:14

Курс доллара опустился ниже ₽78 на открытии торгов

РБК03:06
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Комментарии

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Киев, 25 марта 2020, 10:25 — REGNUM По состоянию на утро 25 марта на Украине 113 заболевших COVID-19, сообщила 25 марта пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
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Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
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Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

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Галкин высмеял диалог Ивлеевой с Джаредом Лето на английском языке

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Россиянин решил взорвать гараж с наркотиками

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