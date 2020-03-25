с чего всё началось

После дневного падения рубля доллар опустился ниже 80 рублей, следует из данных Московской биржи в понедельник, 23 марта. Курс доллара расчетами «завтра» на 16:01 мск снижался на 17 копеек, до 79,76 рубля, курс евро рос на 63 копейки, до уровня 86,03 рубля, свидетельствуют данные торгов.

Экономика ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять «ипотечные каникулы» тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.

Общество В Минздраве прогнозируют снижение активности коронавируса Активность нового коронавируса может снизиться в ближайшее время. Однако пока о полной победе речь не идет.

Политика ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян «В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.

Политика Песков попросил уничтожить телефон после съемок Путина в Коммунарке Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал телефон одной из сотрудниц больницы в Коммунарке и попросил снять главу государства Владимира Путина во время обхода отделения на встроенную видеокамеру, прислать получившиеся кадры, после чего уничтожить устройство.

Общество Обнародована стоимость лечения от коронавируса До 200 тысяч рублей в сутки может доходить стоимость лечения людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, если речь идет о тяжелой форме заболевания, заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.

Биатлон Шипулин ответил на слова Резцовой о желании «набить свои карманы» Бывший биатлонист, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Антон Шипулин отреагировал на слова трёхкратной олимпийской чемпионки (дважды по биатлону и один раз в лыжных гонках) Анфисы Резцовой о том, что спортсмены становятся депутатами только для того, чтобы зарабатывать больше денег.

Общество На Украине зафиксированы 113 случаев заражения коронавирусом Киев, 25 марта 2020, 10:25 — REGNUM По состоянию на утро 25 марта на Украине 113 заболевших COVID-19, сообщила 25 марта пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Экономика Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.

Транспорт РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.

Здоровье В Петербурге запретили плановую госпитализацию и прием в поликлиниках «Запрет на плановую госпитализацию в медицинские организации стационарного типа; на посещение пациентами амбулаторных медицинских организаций в плановом порядке; на плановую диспансеризацию населения; на плановую вакцинацию детского и взрослого населения», — сказано в документе.

Политика В МИД разъяснили поручение правительства о вывозе украинцев из России Ранее российское правительство поручило Минтрансу, МВД, Роспотребнадзору и ФСБ организовать транспортировку украинцев на родину и вывоз россиян из Украины на фоне распространения коронавируса.

Энергетика Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.

Энергетика Цена на нефть марки Brent ускорила рост Цены на нефть ускорили темпы роста. Баррель марки Brent во вторник, 24 марта, дорожает более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.

Экономика Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.