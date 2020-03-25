Финансы
ИзвестияДоллар опустился ниже 80 рублей
После дневного падения рубля доллар опустился ниже 80 рублей, следует из данных Московской биржи в понедельник, 23 марта. Курс доллара расчетами «завтра» на 16:01 мск снижался на 17 копеек, до 79,76 рубля, курс евро рос на 63 копейки, до уровня 86,03 рубля, свидетельствуют данные торгов.
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с чего всё началось
Доллар упал при открытии торгов на Московской бирже в среду, 25 марта, на 14,25 копейки к уровню предыдущего закрытия — до 78,14 рубля, таким образом российская валюта укрепилась к бивалютной корзине.Известия03:48
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Комментарии
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы
Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять «ипотечные каникулы» тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.
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Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус
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В Сингапуре научились определять коронавирус за пять минут
Сингапурские ученые успешно провели испытания нового экспресс-теста на коронавирус. В Сингапуре завершились испытания нового теста Cepat.
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В Минздраве прогнозируют снижение активности коронавируса
Активность нового коронавируса может снизиться в ближайшее время. Однако пока о полной победе речь не идет.
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Первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2 появился в Сети
Армия и оружие
Российские вирусологи направились в Бергамо для борьбы с коронавирусом
Российские военные вирусологи, которые прибыли в Италию, приступили к перебазированию в город Бергамо с целью оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
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В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина
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Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемок Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал телефон одной из сотрудниц больницы в Коммунарке и попросил снять главу государства Владимира Путина во время обхода отделения на встроенную видеокамеру, прислать получившиеся кадры, после чего уничтожить устройство.
Общество
Обнародована стоимость лечения от коронавируса
До 200 тысяч рублей в сутки может доходить стоимость лечения людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, если речь идет о тяжелой форме заболевания, заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.
Биатлон
Шипулин ответил на слова Резцовой о желании «набить свои карманы»
Бывший биатлонист, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Антон Шипулин отреагировал на слова трёхкратной олимпийской чемпионки (дважды по биатлону и один раз в лыжных гонках) Анфисы Резцовой о том, что спортсмены становятся депутатами только для того, чтобы зарабатывать больше денег.
Общество
На Украине зафиксированы 113 случаев заражения коронавирусом
Киев, 25 марта 2020, 10:25 — REGNUM По состоянию на утро 25 марта на Украине 113 заболевших COVID-19, сообщила 25 марта пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
Транспорт
РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России
РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
Общество
В Китае мужчина умер от хантавируса
В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
Здоровье
В Петербурге запретили плановую госпитализацию и прием в поликлиниках
«Запрет на плановую госпитализацию в медицинские организации стационарного типа; на посещение пациентами амбулаторных медицинских организаций в плановом порядке; на плановую диспансеризацию населения; на плановую вакцинацию детского и взрослого населения», — сказано в документе.
Политика
В МИД разъяснили поручение правительства о вывозе украинцев из России
Ранее российское правительство поручило Минтрансу, МВД, Роспотребнадзору и ФСБ организовать транспортировку украинцев на родину и вывоз россиян из Украины на фоне распространения коронавируса.
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Александр Домогаров разорвал отношения с МХАТом
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня
Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Экономика
Автодилеры просят правительство помочь пережить коронавирус
В РОАД входит около 1250 дилеров (67% продаж автомобилей).
Энергетика
Цена на нефть марки Brent ускорила рост
Цены на нефть ускорили темпы роста. Баррель марки Brent во вторник, 24 марта, дорожает более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.
Экономика
Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса
Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
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Галкин высмеял диалог Ивлеевой с Джаредом Лето на английском языке
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Меган Маркл предложили озвучить персонажа в «Симпсонах»
Экс-звезда «Форс-мажоров» озвучила нескольких мультипликационных персонажей в анимационных фильмах компании.
Армия и оружие
В Украине испытали новейший БТР «Отаман 6x6»
В Украине прошли испытания новейшего бронетранспортёра «Отаман 6x6».
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах
"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
Армия и оружие
Террористы подорвали турецкий патруль в Идлибе
Террористы заложили самодельные взрывные устройства на маршруте турецкого патруля в сирийской провинции Идлиб, пишет РИА "Новости".
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