Финансы

ИзвестияИзвестияКурс доллара опустился ниже 80 рублей

Рубль на открытии биржевых торгов в Москве во вторник, 31 марта, укрепился к доллару США на 0,4%. Стоимость американской валюты составила 79 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи. Евро снизился более чем на 0,7% — до 87 рублей.
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Курс евро снизился на 69 копеек, доллара — на 27 копеек

РИА Новости05:19

Биржевой курс доллара снизился на 1,23 рубля, евро — почти на 2 рубля

Банки.ру06:20

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 86 рублей

ТАСС05:33

Курс доллара опустился ниже ₽79, евро — ниже ₽87

РБК03:05

Доллар откатился ниже 79 руб./$, евро — ниже 87 руб./€

Коммерсантъ04:53

Курс евро опустился ниже 86 рублей

Известия05:55

Российский рубль слабеет по отношению к доллару и евро

Inc-news.ruвчера в 12:28
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Курсы валют в Беларуси на 31 марта: доллар и евро пошли вниз

КП - Беларусь05:06
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Экономика

Мишустин исключил обложение новым налогом зарплатных счетов в банках

«Текущие банковские счета, ставка по которым не превышает 1%, в частности это зарплатные счета граждан, вообще исключаются из расчета налога», — заявил Мишустин на совещании по экономическим вопросам (цитата по телеканалу «Россия 24»).
РБК 06:11
Общество

Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае

Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
ТАСС 06:21
Политика

Рада приняла закон о рынке земли на Украине

Верховная рада в ночь на вторник приняла закон о рынке земли, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине очередной кредит.
Вести.Ru вчера в 18:35
Общество

Эпидемиолог дал прогноз о пике заражений коронавирусом в России

Россия подходит к пику заболеваемости COVID-19, заявил РИА Новости главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РИА Новости 05:56
Общество

В Челябинской области ввели режим обязательной самоизоляции

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении на территории области режима обязательной самоизоляции.
ТАСС 05:03
Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Коммерсантъ 03:54
Здоровье

Режим полной самоизоляции в Санкт-Петербурге 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

Санкт-Петербурге вечером 30 марта 2020 года ввел режим полной самоизоляции, который начнет действовать с 31 марта.
КП - Санкт-Петербург вчера в 13:00
Общество

Режим самоизоляции введен в Ростовской области

Василий Голубев 30 марта подписал распоряжение, которое вводит дополнительные ограничительные меры на территории Ростовской области в связи с угрозой распространения коронавируса.
Кавказский узел вчера в 22:36
Общество

Эксперт рассказал, по чьему сценарию с коронавирусом идет Россия

Россия с точки зрения борьбы с коронавирусной инфекцией скорее идет по сценарию Китая и Японии, на Италию ситуация в РФ не похожа, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.
РИА Новости 06:44
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке уточнил диагнозы погибших

Ведомости вчера в 01:47
Политика

Россия прислала в США самолет с медоборудованием

Газета.Ru вчера в 18:33
Общество

В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей

В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
RT на русском 29 марта в 13:09
Единоборства

Уайт: бой Хабиба и Фергюсона состоится 18 апреля где-то на этой Земле

Президент UFC Дэна Уайт поделился мыслями о турнире UFC 249, главным событием которого должен стать поединок чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
Чемпионат вчера в 17:39
Общество

В Краснодарском крае готовятся ввести жёсткий карантин

Губернатор сообщил, что за период карантина должна быть проведена полная дезинфекция улиц.
REGNUM 06:13
Общество

В России за сутки коронавирусом заразились 500 человек

За предыдущие сутки в России выявлено заражение коронавирусной инфекцией сразу 500 человек, следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с распространением болезни.
РБК 05:21
Гаджеты

Компания Samsung Display намерена прекратить производство LCD-дисплеев

Сеул, 31 марта 2020, 13:20 — REGNUM С 2021 года южнокорейская компания Samsung Display прекратит производство жидкокристаллических дисплеев LCD.
REGNUM 06:20
Общество

В Курской области выявили первые три случая коронавируса

В Курской области подтверждены три случая новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 06:09
Энергетика

Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ вчера в 14:13
Происшествия

В Пензе умер больной с коронавирусом

ФедералПресс 06:07
Происшествия

В Воронежской области выявлено два новых случая коронавируса

Воронеж, 31 марта 2020, 12:09 — REGNUM Два новых подтверждённых случая нового коронавируса выявлено в Воронежской области.
REGNUM 05:09
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 29 марта в 05:12
Происшествия

В Костромской области подтвердился второй случай коронавируса

Кострома, 31 марта 2020, 09:39 — REGNUM В Костромской области выявлен второй случай коронавируса.
REGNUM 02:39
Общество

В Воронежской области ввели режим обязательной самоизоляции

В Воронежской области с 31 марта вводится режим всеобщей самоизоляции, следует из указа губернатора Александра Гусева.
Время Воронежа 06:56
Футбол

Идову посоветовал смотреть сериал «Ведьмак» и учить японский язык

Защитник «Локомотива» Брайан Идову порекомендовал фильм «Джентльмены», сериал «Ведьмак», книгу Бернара Вербера «Наши друзья человеки», хобби – изучения японского, а также музыку Kid Cudi.
Sports.ru 06:07
Общество

В Самарской области ввели режим полной самоизоляции

В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Российская газета 04:22
Политика

Весенний призыв в России начнется 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва 1 апреля 2020 года.
Газета.Ru вчера в 13:29
Происшествия

Дмитрий Лобанов приговорен к восьми годам строгого режима

Как только что сообщил ИА "Взгляд-инфо" из зала суда адвокат подсудимого Дмитрий Хорешко, по второму эпизоду Наталия Рубанова признала Лобанова виновным (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорила к восьми годам колонии строгого режима со штрафом в пятикратном размере взятки - более 19 млн рублей.
Взгляд-инфо 04:52
Здоровье

Обнаружена связь между смертностью от COVID-19 и популярной прививкой

Специалисты из Технологического института Нью-Йорка выявили связь между показателем смертности от коронавирусной инфекции и применением в разных странах всеобщей вакцины от туберкулёза для населения, сообщает RG.ru.
UfacityNews.ru 02:44
Общество

Госдума разрешила всем регионам вводить налог для самозанятых

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который наделяет все регионы России правом с 1 июля 2020 года вводить специальный налоговый режим для самозанятых граждан.
Российская газета 04:12
Общество

«Яндекс» начал рассчитывать индекс самоизоляции

В субботу, 28 марта, индекс самоизоляции в среднем по российским городам-миллионникам составил 3 балла.
Банки.ру вчера в 07:03
Как работают Яндекс.Новости?
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