Финансы
ИзвестияКурс доллара опустился ниже 80 рублей
Рубль на открытии биржевых торгов в Москве во вторник, 31 марта, укрепился к доллару США на 0,4%. Стоимость американской валюты составила 79 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи. Евро снизился более чем на 0,7% — до 87 рублей.
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Комментарии
Экономика
Мишустин исключил обложение новым налогом зарплатных счетов в банках
«Текущие банковские счета, ставка по которым не превышает 1%, в частности это зарплатные счета граждан, вообще исключаются из расчета налога», — заявил Мишустин на совещании по экономическим вопросам (цитата по телеканалу «Россия 24»).
Общество
Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае
Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
Политика
Рада приняла закон о рынке земли на Украине
Верховная рада в ночь на вторник приняла закон о рынке земли, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине очередной кредит.
Общество
Эпидемиолог дал прогноз о пике заражений коронавирусом в России
Россия подходит к пику заболеваемости COVID-19, заявил РИА Новости главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Общество
В Челябинской области ввели режим обязательной самоизоляции
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении на территории области режима обязательной самоизоляции.
Общество
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Здоровье
Режим полной самоизоляции в Санкт-Петербурге 2020: до какого числа продлится и как будет действовать
Санкт-Петербурге вечером 30 марта 2020 года ввел режим полной самоизоляции, который начнет действовать с 31 марта.
Общество
Режим самоизоляции введен в Ростовской области
Василий Голубев 30 марта подписал распоряжение, которое вводит дополнительные ограничительные меры на территории Ростовской области в связи с угрозой распространения коронавируса.
Общество
Эксперт рассказал, по чьему сценарию с коронавирусом идет Россия
Россия с точки зрения борьбы с коронавирусной инфекцией скорее идет по сценарию Китая и Японии, на Италию ситуация в РФ не похожа, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке уточнил диагнозы погибших
Политика
Россия прислала в США самолет с медоборудованием
Общество
В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей
В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
Единоборства
Уайт: бой Хабиба и Фергюсона состоится 18 апреля где-то на этой Земле
Президент UFC Дэна Уайт поделился мыслями о турнире UFC 249, главным событием которого должен стать поединок чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
Общество
В Краснодарском крае готовятся ввести жёсткий карантин
Губернатор сообщил, что за период карантина должна быть проведена полная дезинфекция улиц.
Общество
В России за сутки коронавирусом заразились 500 человек
За предыдущие сутки в России выявлено заражение коронавирусной инфекцией сразу 500 человек, следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с распространением болезни.
Гаджеты
Компания Samsung Display намерена прекратить производство LCD-дисплеев
Сеул, 31 марта 2020, 13:20 — REGNUM С 2021 года южнокорейская компания Samsung Display прекратит производство жидкокристаллических дисплеев LCD.
Общество
В Курской области выявили первые три случая коронавируса
В Курской области подтверждены три случая новой коронавирусной инфекции.
Энергетика
Европейский бензин приедет в Россию
По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Происшествия
В Пензе умер больной с коронавирусом
Происшествия
В Воронежской области выявлено два новых случая коронавируса
Воронеж, 31 марта 2020, 12:09 — REGNUM Два новых подтверждённых случая нового коронавируса выявлено в Воронежской области.
Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Происшествия
В Костромской области подтвердился второй случай коронавируса
Кострома, 31 марта 2020, 09:39 — REGNUM В Костромской области выявлен второй случай коронавируса.
Общество
В Воронежской области ввели режим обязательной самоизоляции
В Воронежской области с 31 марта вводится режим всеобщей самоизоляции, следует из указа губернатора Александра Гусева.
Футбол
Идову посоветовал смотреть сериал «Ведьмак» и учить японский язык
Защитник «Локомотива» Брайан Идову порекомендовал фильм «Джентльмены», сериал «Ведьмак», книгу Бернара Вербера «Наши друзья человеки», хобби – изучения японского, а также музыку Kid Cudi.
Общество
В Самарской области ввели режим полной самоизоляции
В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Политика
Весенний призыв в России начнется 1 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва 1 апреля 2020 года.
Происшествия
Дмитрий Лобанов приговорен к восьми годам строгого режима
Как только что сообщил ИА "Взгляд-инфо" из зала суда адвокат подсудимого Дмитрий Хорешко, по второму эпизоду Наталия Рубанова признала Лобанова виновным (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорила к восьми годам колонии строгого режима со штрафом в пятикратном размере взятки - более 19 млн рублей.
Здоровье
Обнаружена связь между смертностью от COVID-19 и популярной прививкой
Специалисты из Технологического института Нью-Йорка выявили связь между показателем смертности от коронавирусной инфекции и применением в разных странах всеобщей вакцины от туберкулёза для населения, сообщает RG.ru.
Общество
Госдума разрешила всем регионам вводить налог для самозанятых
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который наделяет все регионы России правом с 1 июля 2020 года вводить специальный налоговый режим для самозанятых граждан.
Общество
«Яндекс» начал рассчитывать индекс самоизоляции
В субботу, 28 марта, индекс самоизоляции в среднем по российским городам-миллионникам составил 3 балла.