Рубль на открытии биржевых торгов в Москве во вторник, 31 марта, укрепился к доллару США на 0,4%. Стоимость американской валюты составила 79 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи. Евро снизился более чем на 0,7% — до 87 рублей.

Экономика Мишустин исключил обложение новым налогом зарплатных счетов в банках «Текущие банковские счета, ставка по которым не превышает 1%, в частности это зарплатные счета граждан, вообще исключаются из расчета налога», — заявил Мишустин на совещании по экономическим вопросам (цитата по телеканалу «Россия 24»).

Общество Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.

Политика Рада приняла закон о рынке земли на Украине Верховная рада в ночь на вторник приняла закон о рынке земли, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине очередной кредит.

Общество В Челябинской области ввели режим обязательной самоизоляции Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении на территории области режима обязательной самоизоляции.

Общество Режим самоизоляции введен в Ростовской области Василий Голубев 30 марта подписал распоряжение, которое вводит дополнительные ограничительные меры на территории Ростовской области в связи с угрозой распространения коронавируса.

Общество Эксперт рассказал, по чьему сценарию с коронавирусом идет Россия Россия с точки зрения борьбы с коронавирусной инфекцией скорее идет по сценарию Китая и Японии, на Италию ситуация в РФ не похожа, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.

Общество В России за сутки коронавирусом заразились 500 человек За предыдущие сутки в России выявлено заражение коронавирусной инфекцией сразу 500 человек, следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с распространением болезни.

Энергетика Европейский бензин приедет в Россию По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.

Экономика Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.

Общество В Воронежской области ввели режим обязательной самоизоляции В Воронежской области с 31 марта вводится режим всеобщей самоизоляции, следует из указа губернатора Александра Гусева.

Происшествия Дмитрий Лобанов приговорен к восьми годам строгого режима Как только что сообщил ИА "Взгляд-инфо" из зала суда адвокат подсудимого Дмитрий Хорешко, по второму эпизоду Наталия Рубанова признала Лобанова виновным (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорила к восьми годам колонии строгого режима со штрафом в пятикратном размере взятки - более 19 млн рублей.

Здоровье Обнаружена связь между смертностью от COVID-19 и популярной прививкой Специалисты из Технологического института Нью-Йорка выявили связь между показателем смертности от коронавирусной инфекции и применением в разных странах всеобщей вакцины от туберкулёза для населения, сообщает RG.ru.