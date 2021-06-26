РБККурс доллара падает. Покупать ли валюту прямо сейчасС 10 по 21 июня июня курс рубля слабел — доллар поднялся с ₽71,77 до ₽73,13. Однако на этой неделе он начал укрепляться. В пятницу, 25 июня, доллар стоил чуть выше ₽72.В источникеРБКРБКФАНПодробнее о событииКурс доллара падает: Аналитики рассказали, стоит ли покупать валюту сейчасАктуальные Новостивчера в 13:14Курс доллара падает. Покупать ли валюту прямо сейчасРБКвчера в 03:01Покупать ли валюту прямо сейчас, когда курс доллара падаетТерритория новостейвчера в 07:37Россиянам объяснили, стоит ли сейчас покупать подешевевший долларФАНвчера в 11:53Показать ещёОценить28Поделиться