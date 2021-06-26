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Курс доллара падает. Покупать ли валюту прямо сейчас

С 10 по 21 июня июня курс рубля слабел — доллар поднялся с ₽71,77 до ₽73,13. Однако на этой неделе он начал укрепляться. В пятницу, 25 июня, доллар стоил чуть выше ₽72.В источнике

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В «Макларене» поддержали новые правила ФИА, замедляющие пит-стопы в Формуле-1

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