Финансы
ТАССКурс доллара превысил 67 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск. В последний раз доллар превышал отметку в 67 рублей 20 августа 2019 года.
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Политика
Посла США пригласили в Госдуму по делу о вмешательстве в выборы
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласила на заседание посла США Джона Хантсмана.
РБК 16:15
Футбол
Прядкин: некоторые топ-клубы в открытую выражали недоверие Егорову
Некоторые клубы в открытую выражали недоверие Егорову, говорили, что они не видят перспектив.
Чемпионат 09:15
Политика
Украинских депутатов лишили неприкосновенности
Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов.
Lenta.ru 05:04
Культура
Микки Рурк изменился до неузнаваемости
Газета.Ru 15:32
Экономика
VEON рассказал о новой дивидендной политике и стратегии с фокусом на ноу-хау
Телекоммуникационный холдинг VEON представил акционерам во вторник новую стратегию развития и конкретизировал дивидендную политику, обещая с 2020 года платить акционерам не менее 50% от свободного денежного потока.
Интерфакс 15:07
Космос
Роскосмос опроверг данные NASA об угрожающем МКС космическом мусоре
ЦНИИмаш, пояснили в Роскосмосе, ранее получил предварительные расчеты NASA о необходимости провести маневр уклонения из-за потенциальной угрозы.
ТАСС 16:35
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 15:09
Политика
Путин возмущен информацией об оскорблении чиновницей жителей Тулуна
Владимир Путин прокомментировал сообщения об оскорблении чиновницей жителей Тулуна, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:47
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют июльскую грозу в Москве
В среду, 4 сентября, температура воздуха в Московском регионе будет достигать +25 °С, вечером ожидается июльская гроза.
RT на русском 14:00
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями
Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.
Суть событий 04:50
Футбол
«Спортинг» уволил главного тренера
Голландский специалист Марсел Кейзер покинул пост главного тренера лиссабонского «Спортинга», сообщает RTP.
Bookmaker-ratings.ru 11:45
Экономика
Регионы получат 4 тыс. машин скорой помощи и школьных автобусов
Премьер России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому в регионы будут поставлены более 1,55 тыс. автомобилей скорой помощи и более 2,45 тыс. школьных автобусов.
Взгляд.ру 14:52
Происшествия
Пилоты разбившегося в Ставрополье Су-25 могут быть живы
Пилоты штурмовика Су-25УБ, потерпевшего крушение в Ставропольском крае, пока не найдены, но не исключается, что они могут быть живы, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известия 15:45
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета
В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.
Газета.Ru 09:41
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес показала свою самую нескромную юбку
Короткий белый легкий топ с объемными рукавами открывал загорелый накачанный живот звездной красавицы.
Wday.ru 00:19
Гаджеты
Google выпустила релизную версию Android 10
Android 10 приносит встроенную поддержку складных смартфонов и сотовых сетей 5G.
MobiDevices 14:24
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости 03:43
Происшествия
Оппозиционеров Бойко и Гальперина арестовали из-за акции 31 августа
Председателя Либертарианской партии Сергея Бойко арестовали на 10 суток из-за несогласованной акции 31 августа, написал на своей странице в Twitter один из лидеров партии Михаил Светов.
Ведомости 14:00
Происшествия
СК прекратил преследование Жукова по делу о массовых беспорядках
Следствие установило непричастность Егора Жукова к массовым беспорядкам в Москве 27 июля 2019 года, в связи с чем уголовное преследование по статье 212 УК РФ («Массовые беспорядки») в отношении него прекращено, а мера пресечения изменена на домашний арест, сообщает пресс-служба СК России.
Rambler News Service 13:14
Транспорт
В Петербурге открыли новую развязку ЗСД у Белоострова
В Курортном районе Петербурга сегодня, 3 сентября, для автомобилистов открылась новая развязка Западного скоростного диаметра с Новым шоссе около поселка Белоостров.
Neva.Today 11:26
Здоровье
Рецепты здоровья из Ленинградской области
В Ленинградской области продолжается год здорового образа жизни. Все больше и больше ее жителей решают следить за своим здоровьем.
Спорт-Экспресс 17:00
Гаджеты
Samsung разрабатывает складывающийся в квадрат смартфон
Компания Samsung занимается разработкой смартфона, который складывается в квадрат.
BFM.ru 14:16
Армия и оружие
Эрдоган раскритиковал авиаудар США по сирийскому Идлибу
Президент Турции Тайип Эрдоган с осуждением воспринял действия Соединенных Штатов, которые нанесли авиационный удар по сирийскому Идлибу.
РЕН ТВ 14:27
Футбол
Неймар хочет отсудить у «Барселоны» 26 миллионов евро
Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар намерен через суд взыскать с «Барселоны» 26 миллионов евро, которые он не получил в качестве подписного бонуса, когда продлевал контракт с испанцами летом 2016 года.
Sportbox.RU 10:10