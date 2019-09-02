Финансы

ТАССТАССКурс доллара превысил 67 рублей

Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск. В последний раз доллар превышал отметку в 67 рублей 20 августа 2019 года.
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Курс доллара готовится обновить максимумы

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Рубль вечером усилил снижение к евро и к доллару вслед за нефтью

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Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

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В Ленинградской области продолжается год здорового образа жизни. Все больше и больше ее жителей решают следить за своим здоровьем.
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