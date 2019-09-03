Финансы

Газета.RuГазета.RuКурс доллара поднимался в ходе торгов на бирже выше 67 рублей

Курс доллара в ходе торгов во вторник, 3 сентября, пробил отметку в 67 рублей.
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Курс доллара готовится обновить максимумы

Свободная Пресса12:12

Рубль снижается к доллару и растёт к евро

News.ru04:53

Рубль вечером усилил снижение к евро и к доллару вслед за нефтью

ПРАЙМ11:56

Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Взгляд.ру03:17

Рубль умеренно снижается к доллару и евро во вторник вечером на фоне падающей нефти

Финмаркет13:03

Евро снижается к рублю на открытии торгов

Экономика сегодня03:15

Рубль растёт к евро на открытии торгов

RT на русском03:05
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Политика

Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье

Газета.Ru 07:59
Футбол

«Спортинг» уволил главного тренера

В нынешнем сезоне Спортинг набрал семь очков в первых четырех турах чемпионата Португалии и крупно уступил Бенфике (0:5) в Суперкубке страны.
Советский спорт 14:33
Происшествия

В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета

В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.
Газета.Ru 09:41
Политика

Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы

Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.
РБК 14:35
Общество

Познер назвал советского человека «своего рода уродом»

РИА Новости 05:24
Общество

Любовь Соболь снова оштрафовали на 300 тыс. рублей

«Соболь назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей», — рассказали информагентству в суде.
Известия 11:16
Армия и оружие

ООН обвинила стороны конфликта в Йемене в военных преступлениях

Правозащитники ООН обвинили Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, правительство Йемена, а также повстанцев-хуситов в военных преступлениях, об этом 3 сентября сообщает Anadolu Ajansi.
REGNUM 08:42
Происшествия

Пилот аварийно севшего в поле А321 вернется к полетам

Капитан А321 Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин 15 августа аварийно посадили самолет в кукурузном поле недалеко от Москвы.
Телеканал 360° 08:59
Общество

Ураган «Дориан» снизился до третьей категории

Ураган «Дориан» в Атлантическом океане снизился до третьей категории, скорость ветра составляет 195 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
BFM.ru 02:40
Космос

ГЛОНАСС в безопасности. Иркутские учёные смогут первыми заметить солнечные вспышки

Ещё пристальнее следить за изменениями в короне Солнца смогут иркутские учёные.
Вести Иркутск 02:29
Общество

В Иерусалиме с туристки взяли почти три тысячи долларов за шаурму

РИА Новости 15:19
Армия и оружие

Системы ПВО авиабазы Хмеймим сбили два беспилотника боевиков

Два ударных беспилотника боевиков попытались приблизиться к российской авиабазе Хмеймим в Сирии и были уничтожены комплексами ПВО базы, сообщили в Минобороны РФ.
Российская газета 15:47
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями

Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.
Суть событий 04:50
Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Ведомости 03:43
Гаджеты

Google выпустила релизную версию Android 10

Android 10 приносит встроенную поддержку складных смартфонов и сотовых сетей 5G.
MobiDevices 14:24
Происшествия

В Подмосковье ребенок погиб под колесами поезда

Неподалеку от подмосковной станции "Лобня" пригородный поезд сбил насмерть 15-летнюю девочку, переезжавшую железнодорожные пути на велосипеде.
Вести.Ru 16:30
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Финансы

Российской банковской системе предсказали волну дефолтов

Средний платеж по потребительскому кредиту в первом полугодии 2019 года увеличился почти на 20%, по сравнению с тем же периодом 2018-го, до 22,3 тыс. рублей, подсчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс».
Ридус 18:36
Происшествия

Женщину экстренно госпитализировали после секса в московской гостинице

В Москве 39-летнюю женщину экстренно госпитализировали после того, как она провела ночь со свои партнером в одной из гостиниц, передает РЕН.
Газета.Ru вчера в 20:39
Политика

Бывший глава Пентагона объяснил отказ открыто критиковать Трампа

Экс-глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил СNN, что не выступает с открытой критикой в адрес президента США так как считает, что человеку военных традиций не следует давать политических оценок.
РБК 18:37
Теннис

Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open

РБК 17:08
Футбол

Фанаты «Кальяри» оскорбляли Лукаку. Ультрас «Интера» встали на их защиту

Ультрас-группировка «Интера» Curva Nord обратилась к нападающему Ромелу Лукаку.
Спорт-Экспресс 16:29
Политика

Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»

Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости 08:16
Политика

Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности

Известия вчера в 19:35
Здоровье

Отечественные арбузы и дыни не прошли проверку Роспотребнадзора

Доктор Питер 11:48
Здоровье

В Англии подросток потерял слух и зрение, питаясь фастфудом 10 лет

Газета.Ru 05:38
Технологии

РИА Новости выпустило инфоленту для участников ВЭФ-2019

Агентство РИА Новости (в составе медиагруппы "Россия сегодня") выпустило в мобильном приложении "Динамика дня" специальную информационную ленту для участников V Восточного экономического форума (ВЭФ-2019), а также для тех, кто хочет быть в курсе событий форума и вокруг него.
РИА Новости 18:00
Политика

Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ

ТАСС 11:23
Экономика

Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год

Сообщается, что финальные платежи составили в целом $156 млн. В 2014 году Киев по программе stand by получил от МВФ $4,6 млрд.
REGNUM 14:26
Музыка

Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября»

Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал в разговоре с RT популярность песни «Третье сентября».
RT на русском 01:39
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