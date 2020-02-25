Финансы
Моя Москва.онлайнКурс доллара поднялся до 65 рублей
Эксперты рассказали, что в начале торгового дня на Московской бирже курс рубля заметно снизился к доллару. Об этом пишет «Российская газета». По данным специалистов, после 11.00 американская валюта превысила отметку 65 рублей.
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