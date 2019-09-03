Курс рубля в первый день торгов сентября растет сильнее к евро, чем к доллару на фоне снижения европейской валюты на рынке форекс, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Рубль днем растет сильнее к евро, чем к доллару

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