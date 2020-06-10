Финансы
Банки.руРубль дешевеет к доллару и евро в начале валютных торгов
На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 69,25 рубля (плюс 75 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 78,55 рубля (плюс 62 копейки). Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в четверг утром рубль может оказаться под сильным давлением.
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