Финансы

Банки.руБанки.руРубль дешевеет к доллару и евро в начале валютных торгов

На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 69,25 рубля (плюс 75 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 78,55 рубля (плюс 62 копейки). Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в четверг утром рубль может оказаться под сильным давлением.
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Курс доллара вырос до 69 рублей в начале торгов

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