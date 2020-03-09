Финансы
ANNA-NewsКурс доллара превысил 74 рубля на фоне обрушения цен на нефть
На сегодняшних торгах курс доллара США к российскому рублю составил 74, 26 рубля, курс евро - 85, 11 рубля.
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Политика
Путин поддержал поправку об обнулении президентских сроков
Российский глава Владимир Путин одобрил инициативу по обнулению президентских сроков.
Авто
Mercedes-Benz показал полностью электрический фургон Vito Tourer
Mercedes-Benz также будет оснащаться большинством своих фургонов Vito европейского рынка с новой автоматической коробкой передач с девятью скоростями (некоторые модели сохранят стандартное руководство с шестью скоростями).
Политика
ЦИК представил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) представила в среду логотип и слоган общероссийского голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля.
Футбол
Sport24: глава селекционного отдела ЦСКА Дюков покидает пост
Происшествия
В Москве женщина опубликовала в родительском чате фотографию голой ученицы
Здоровье
Рекомендации по профилактике клещевого энцефалита дал Роспотребнадзор
На официальном сайте Роспотребнадзора появились рекомендации и правила о том, как защититься от укусов клещей этой весной.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Происшествия
В Мордовии пожизненно осужденный убил сокамерника
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Политика
От России требуют 330 миллионов долларов за крушение малайзийского «Боинга»
Скиннер пояснил, что суд в Нидерландах рассматривает крушение исключительно как уголовное преступление.
Финансы
Банк Англии экстренно снизил базовую ставку до 0,25%
Сегодня, 11 марта 2020 года, Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии на экстренном заседании единогласно принял решение снизить базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта, до 0,25% годовых.
Происшествия
Четверо военнослужащих пострадали от взрыва в Подмосковье
Четыре человека пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи.
Общество
Российский Tatler впервые поместил на обложку трансгендерную женщину
Российская версия журнала Tatler впервые поместил на обложку трансгендерную женщину Наталью Максимову.
Армия и оружие
Новый командующий иранскими cилами «Аль-Кудс» посетил Сирию
Алеппо, Сирия, 11 марта 2020, 14:19 — REGNUM Новый командующий иранскими силами «Аль-Кудс» бригадный генерал Эсмаил Гаани посетил Сирийскую Арабскую Республику, город Алеппо.
Шоу-бизнес
Степаненко удивила публику новым образом в рваных джинсах и косухе
Экономика
Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил о вступлении страны в фазу нового экономического кризиса.
Происшествия
В Магнитогорске школьник умер на уроке
СК поясняет, что, по предварительным данным, школьник почувствовал ухудшение здоровья во время урока.
Музыка
Группа «Время и Стекло» заявила о распаде
Футбол
Погба передумал уходить из «МЮ» и готов продлить контракт
26-летний хавбек Поль Погба передумал уходить из «Манчестер Юнайтед», об этом информирует издание Daily Mail.
Политика
Путин оценил отношения России и США на «троечку»
Среди положительных аспектов отношений России и США Путин назвал сотрудничество в борьбе с терроризмом и увеличение за последние два года товарооборота.
Музыка
Группа Little Big 12 марта представит песню для «Евровидения»
Экономика
Чистая прибыль TCS Group по МСФО в 2019 году выросла на 33%
Чистая прибыль TCS Group, в состав которой входят "Тинькофф банк" и "Тинькофф страхование", по итогам 2019 года выросла на 33% и составила 36,1 миллиарда рублей по МСФО, следует из сообщения компании.
Общество
Харви Вайнштейн предлагал убить Дженнифер Энистон
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Общество
Кличко объявил карантин в Киеве из-за угрозы коронавируса
Власти Киева ввели ограничительные меры в городе из-за угрозы коронавируса.
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО
Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
Автоспорт
В Бахрейне могут провести сразу два этапа Формулы-1
В Бахрейне могут пройти сразу две гонки Формулы-1, утверждает издание GP Today.