Финансы

ANNA-NewsANNA-NewsКурс доллара превысил 74 рубля на фоне обрушения цен на нефть

На сегодняшних торгах курс доллара США к российскому рублю составил 74, 26 рубля, курс евро - 85, 11 рубля.
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