Финансы

Москва 24Москва 24Курс доллара поднялся до 73 рублей

Последний раз курс американской валюты находился выше 73 рублей в декабре 2015 года. Курс евро увеличился на 1,91 рубля, составив 82,41 рубля. Ранее курс доллара к рублю вырос на 0,93% к уровню закрытия предыдущих торгов – до отметки в 72,06 рубля.
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Доллар превысил 73 руб. на фоне сообщений о пандемии коронавируса

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Доллар превысил 73 рубля на фоне признания коронавируса пандемией

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Курс доллара превысил 73 рубля

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Доллар превысил отметку в 73 рубля

Lenta.ru15:10

Биржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии

Ведомости15:14

Курс доллара достиг максимума с марта 2016 года

Life.ru15:35
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Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» завершился победой испанского клуба со счетом 3:2 в дополнительное время.
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Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
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Пуск ракеты «Протон-М» перенесли из-за дефектных деталей

Первый в 2020 году пуск ракеты «Протон-М» перенесли с конца марта еще на два месяца, сообщил гендиректор Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева Алексей Варочко.
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В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

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Чемпионат мира по фигурному катанию отменен

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
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Вайнштейна госпитализировали через несколько часов после приговора

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Онищенко констатировал победу над коронавирусом в Китае

"Паниковать не стоит", - подчеркнул академик Онищенко, отметив, что "на примере Китая мы видим, что они успешно справляются с этой тяжелой ситуацией".
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«Слабое» место у коронавируса нашли китайские ученые

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Козак выразил надежду, что на следующем заседании контактной группы будет принято окончательное решение по механизму диалога сторон конфликта, по его урегулированию.
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Украина закрыла большинство КПП на границе из-за коронавируса

Украина из-за угрозы коронавируса временно закрывает 170 из 219 пограничных пунктов пропуска, в том числе и у линии соприкосновения в Донбассе, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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ЧМ по хоккею с мячом в Иркутске перенесли из-за коронавируса

Международная федерация бенди объявила на своем сайте, что из-за вспышки коронавируса принято решение перенести чемпионат мира по хоккею с мячом на октябрь.
Московский Комсомолец 15:33
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Прокурор по делу MH17 рассказала о «русских солдатах» возле «Бука»

Прокурор по делу о крушении MH17 Деди Вои-А-Цой рассказала о "русских солдатах" возле "Бука".
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Экономист заявил о приближении нового мирового финансового кризиса

Экономист Джесси Коломбо, «предсказавший мировой финансовый кризис 2008 года», предупредил, что приближается ещё один экономический крах, и на этот раз он «будет намного хуже».
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Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году.
РБК 15:04
Экономика

Производители спрогнозировали рост цен на электронику из-за экосбора

Производители и импортеры электроники, потребительских товаров и автомобильных шин выступили против отмены механизма самостоятельной утилизации продукции и введения вместо него экологического сбора.
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Общество

У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском 21:55
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Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса

Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.
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США перебрасывают в Ирак системы ПРО

Пентагон принял решение о перебросе систем противоракетной обороны в Ирак.
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Трамп объявил о запрете въезда в США из Европы

Запрет вводится на 30 дней, заявил президент США, обращаясь к нации из Белого дома.
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Под Иркутском при пожаре в жилом доме погибла семья из пяти человек

Газета.Ru 22:09
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Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию

Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:33
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
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Киевское «Динамо» вышло в полуфинал Кубка Украины

В матче 1/4 финала Кубка Украины киевское "Динамо" обыграло "Александрию" и вышло в полуфинал турнира.
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Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией

Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
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Выяснен механизм работы глутаматного транспортера архей

Ученые МФТИ вместе с коллегами из Нидерландов выяснили, как работает глутаматный транспортер архей.
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Врачи оценили последствия объявления пандемии коронавируса

Объявление пандемии коронавируса не накладывает никаких дополнительных ограничений для людей, заявил РБК ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов.
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