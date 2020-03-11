Финансы
Москва 24Курс доллара поднялся до 73 рублей
Последний раз курс американской валюты находился выше 73 рублей в декабре 2015 года. Курс евро увеличился на 1,91 рубля, составив 82,41 рубля. Ранее курс доллара к рублю вырос на 0,93% к уровню закрытия предыдущих торгов – до отметки в 72,06 рубля.
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Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию, передает РИА "Новости".
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Выяснен механизм работы глутаматного транспортера архей
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Врачи оценили последствия объявления пандемии коронавируса
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