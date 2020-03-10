Финансы

ПрофильПрофильКурс доллара вырос до 73 рублей

По состоянию на 22:06 мск курс доллара вырос на 1,72 рубля и составил 73,12 рубля. Курс европейской валюты, по данным Мосбиржи, поднялся на 1,91 рубля, до уровня 82,41 рубля. Напомним, что волатильность на валютном рынке сохранялась в течение всей торговой сессии в среду.
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Курс доллара взлетел до 74 рублей

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ТИА10 марта в 04:38
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