По состоянию на 22:06 мск курс доллара вырос на 1,72 рубля и составил 73,12 рубля. Курс европейской валюты, по данным Мосбиржи, поднялся на 1,91 рубля, до уровня 82,41 рубля. Напомним, что волатильность на валютном рынке сохранялась в течение всей торговой сессии в среду.

Общество Индия приостановила действие туристических виз из-за коронавируса Власти Индии в связи с угрозой коронавируса приостанавливают действие всех туристических виз до 15 апреля, сообщает пресс-служба правительства.

Энергетика Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк рассказала о самочувствии матери Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна верит, что ее мать сможет побороть болезнь и поправится.

Финансы Торги открылись падением индексов Мосбиржи и РТС Индекс Мосбиржи упал на 4% на открытии торгов, долларовый индекс РТС — на 5% после признания Всемирной организации здравоохранения вспышки коронавируса COVID-19 пандемией и заявлений президента США Дональда Трампа о временном запрете въезда в США из Европы.

Политика Путин назвал Ходорковского жуликом Президент России Владимир Путин назвал экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом.

Фигурное катание Чемпионат мира по фигурному катанию может быть отменен Премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего заявил, что чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти 18-21 марта в Монреале, может быть отменен из-за коронавируса, официальное заявление о проведении турнира будет сделано в среду.

Общество Иран получил российские тесты для диагностики коронавируса Исламская республика Иран получил от России тест-системы для лабораторной диагностики нового типа коронавируса, которые были разработаны в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

Технологии Опровергнута популярная модель возникновения Луны Луна появилась не благодаря столкновению Земли и малой планетой. Опровергнута популярная модель возникновения Луны.

Происшествия СК обвинил ректора опорного вуза Воронежа в получении взятки Следствие предъявило обвинение в получении взятки в особо крупном размере ректору опорного университета в Воронеже Сергею Колодяжному, сообщила в среду РИА Новости и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Андрикевич.