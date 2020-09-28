Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Реальное время
Реальное время

Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля

Курс рубля на Московской бирже превысил 79 рублей. Это произошло впервые с 2 апреля, сообщает "РИА Новости".В источнике
Подробнее о событии
Вечерняя Москва

Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с начала апреля

Вечерняя Москвавчера в 03:42
Известия

Курс доллара вырос до 79 рублей впервые со 2 апреля

Известиявчера в 03:58
РИА Новости

Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые со 2 апреля

РИА Новостивчера в 03:54
ТАСС

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля

ТАССвчера в 03:48
РБК

Курс доллара достиг ₽79 впервые со 2 апреля

РБКвчера в 04:17
Интерфакс

Доллар впервые со 2 апреля поднялся до 79 рублей

Интерфаксвчера в 03:47
Коммерсантъ

У кого самые лучшие валютные спреды

Коммерсантъ27 сентября в 07:02

Кремль призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не время искать правых и виновный в ситуации в Нагорном Карабахе, необходимо прекратить боевые действия, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ruвчера в 12:03
816

Фонд кино утвердил список фильмов для финансовой поддержки

Совет Фонда кино под председательством советника президента РФ Владимира Толстого принял решение о том, что поддержит 25 фильмов из числа проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний - лидеров отечественного кинопроизводства.
Российская газетавчера в 12:12
7

Пашинян пожаловался Меркель на позицию Турции по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора призвал канцлера Германии Ангелу Меркель повлиять на деструктивную позицию Турции по ситуации в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба правительства Армении.
Взгляд.ру17:51

Стала известна причина «таинственной» смерти слонов в Зимбабве

"Все полученные на настоящий момент результаты (исследований - ред.) указывают на то, что эти смерти слонов вызваны заболеванием, известным как геморрагическая септицемия", - приводит его слова агентство.
РИА Новости17:37

Во Франции призвали Германию представить доказательства по Навальному

Германия должна допустить российских врачей к совместной работе по случившемуся с Алексеем Навальным и представить свои доказательства, заявил глава комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.
РИА Новостивчера в 14:52
124

Студия Hangar 13 выпустила ремейк Mafia: Definitive Edition

Выпуск Mafia: Definitive Edition завершает полную Mafia: Trilogy, коллекцию, содержащую единственную интерактивную развлекательную серию, которая позволяет игрокам жить жизнью гангстера в трех разных эпохах организованной преступности в Америке.
Astera25 сентября в 14:00
24

Ротару и Пугачеву состарили с помощью нейросети

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@ alla_orfey) 4 Сен 2020 в 2:00 PDT Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф посмотрел на предложенные журналистами телеканала НТВ снимки знаменитостей и рассказал, какие именно манипуляции с лицами Пугачевой и Ротару производили хирурги.
Невские Новостивчера в 14:00

Белорусы выкрали выпускника Академии ФСБ и вывезли его на Украину

В Домодедовском городском суде начинается процесс над уроженцем Белоруссии Андреем Цейко, обвиняемом в похищении выпускника Академии ФСБ 39-летнего Романа Фиолковского, которого вывезли на Украину и там осудили за контрабанду шпионской техники.
Lenta.ruвчера в 03:41
90