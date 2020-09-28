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Курс евро на Московской бирже превысил 92 рубля

Курс евро на Московской бирже составил 92,01 рубля.В источнике
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РБК

Курс доллара достиг ₽79 впервые со 2 апреля

РБК04:17
URA.Ru

Курс доллара рекордно вырос

URA.Ru03:30
РИА Новости

Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые со 2 апреля

РИА Новости03:54
ТАСС

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля

ТАСС03:48
Газета.Ru

Доллар достиг 79 рублей впервые со 2 апреля

Газета.Ru03:43
Известия

Курс доллара вырос до 79 рублей впервые со 2 апреля

Известия03:58
Интерфакс

Доллар впервые со 2 апреля поднялся до 79 рублей

Интерфакс03:47

Попова оценила возможность введения ограничений из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда» заявила, что в России не будут вводить новые ограничения в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19, если будут соблюдаться рекомендации по профилактики коронавируса.
RT на русском10:07
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Минпросвещения РФ обещает не увольнять учителей за отказ от вакцинации

Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: в ожидании карантина — все новости" "Увольнение или отстранение от работы сотрудника образовательного учреждения за отказ от иммунизации от COVID-19, отказ от сдачи тестов на коронавирус и на антитела в ТК РФ не предусмотрено", — говорится в документе.
REGNUM11:09

Студия Hangar 13 выпустила ремейк Mafia: Definitive Edition

Выпуск Mafia: Definitive Edition завершает полную Mafia: Trilogy, коллекцию, содержащую единственную интерактивную развлекательную серию, которая позволяет игрокам жить жизнью гангстера в трех разных эпохах организованной преступности в Америке.
Astera25 сентября в 14:00
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Джошуа Кучера: Азербайджан исправляет глубокую несправедливость

МИД Азербайджана опубликовало список провокационных шагов, которые армянская сторона предприняла после прихода к власти Пашиняна, как представляется, нацеленный на международную дипломатическую аудиторию.
Вестник Кавказа11:00
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