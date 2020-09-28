Минпросвещения РФ обещает не увольнять учителей за отказ от вакцинации

Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: в ожидании карантина — все новости" "Увольнение или отстранение от работы сотрудника образовательного учреждения за отказ от иммунизации от COVID-19, отказ от сдачи тестов на коронавирус и на антитела в ТК РФ не предусмотрено", — говорится в документе.