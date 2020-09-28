Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля
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Курс рубля на Московской бирже превысил 79 рублей. Это произошло впервые с 2 апреля, сообщает "РИА Новости".В источнике
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Курс евро побил очередной рекорд и превысил 91 рубль, доллар выше 78 рублей
Mockva.ru25 сентября в 11:27