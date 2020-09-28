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Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля

Курс рубля на Московской бирже превысил 79 рублей. Это произошло впервые с 2 апреля, сообщает "РИА Новости".В источнике
С чего всё началось
Курс доллара США на открытии торгов Московской биржи
 утром 28 сентября вырос до 79 рублей, поднявшись на 75 копеек к уровню закрытия биржи в пятницу.
Известиявчера в 03:58
Подробнее о событии
РБК

Курс доллара достиг ₽79 впервые со 2 апреля

РБКвчера в 04:17
РИА Новости

Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые со 2 апреля

РИА Новостивчера в 03:54
Lenta.ru

Курс рубля рухнул

Lenta.ruвчера в 03:18
Газета.Ru

Доллар достиг 79 рублей впервые со 2 апреля

Газета.Ruвчера в 03:43
URA.Ru

Курс доллара рекордно вырос

URA.Ruвчера в 03:30
ТАСС

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля

ТАССвчера в 03:48
Интерфакс

Доллар впервые со 2 апреля поднялся до 79 рублей

Интерфаксвчера в 03:47

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Центробанк продлил до конца 2020 года срок перевода пенсий и социальных начислений на карту МИР, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русскомвчера в 14:51
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Попова: «Мы уже знаем, что делать, чтобы никто не заболел, ничего не закрывая»

Руководитель Роспотребнадзора и главный государственный санитарный врач России Анна Попова дала эксклюзивное интервью в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (radiokp.ru).
Радио Комсомольская правдавчера в 09:47
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Малышева перечислила три «суперпродукта» для снижения холестерина

Избыточное количество холестерина в организме можно ликвидировать при помощи употребления клетчатки, которая многократно увеличивается в объеме и впитывает вредные вещества.
Экономика сегоднявчера в 14:04
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Минобороны: боевики готовят провокации с химоружием в Идлибе и Алеппо

Дамаск, 28 сентября 2020, 22:26 — REGNUM Боевики террористических группировок планируют осуществить провокации с применением отравляющих веществ в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил 28 сентября на брифинге заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.
REGNUMвчера в 15:26

Макрон потребовал от России предоставить объяснения по делу Навального

Выводы по ситуации с Алексеем Навальным должны быть сделаны исходя из информации, которую предоставит Россия, или ее отказа предоставить объяснения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
РИА Новостивчера в 15:39
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Юбилейный Платоновский фестиваль в Воронеже обошелся в 51 млн рублей

Из-за пандемии коронавируса в этом году на проведение XX Платоновфеста потратили около 51 млн руб. Итоги фестиваля в понедельник, 28 сентября, на встрече с прессой в Доме журналистов подвел худрук фестиваля Михаил Бычков.
Обозреватель Врнвчера в 11:07
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В Москве умерли более 20 пациентов с коронавирусом впервые с июля

Еще 23 пациента с COVID-19 скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 5203, это самое большое число умерших больных с 15 июля, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИА Новостивчера в 16:06
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