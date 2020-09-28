Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля
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Курс рубля на Московской бирже превысил 79 рублей. Это произошло впервые с 2 апреля, сообщает "РИА Новости".В источнике
С чего всё началось
Курс доллара США на открытии торгов Московской биржи
утром 28 сентября вырос до 79 рублей, поднявшись на 75 копеек к уровню закрытия биржи в пятницу.
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