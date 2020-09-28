Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Реальное время
Реальное время

Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля

Курс рубля на Московской бирже превысил 79 рублей. Это произошло впервые с 2 апреля, сообщает "РИА Новости".В источнике
Подробнее о событии
РБК

Курс доллара достиг ₽79 впервые со 2 апреля

РБКвчера в 04:17
РИА Новости

Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые со 2 апреля

РИА Новостивчера в 03:54
Интерфакс

Доллар впервые со 2 апреля поднялся до 79 рублей

Интерфаксвчера в 03:47
Газета.Ru

Доллар достиг 79 рублей впервые со 2 апреля

Газета.Ruвчера в 03:43
Lenta.ru

Курс рубля рухнул

Lenta.ruвчера в 03:18
Коммерсантъ

Курс евро обновил максимум с января 2016 года

Коммерсантъвчера в 03:51
ТАСС

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля

ТАССвчера в 03:48

Суд признал законным отказ СК возбудить дело о покушении на Навального

Мосгорсуд посчитал законным решение Басманного суда отказать в удовлетворении жалобы на бездействие Следственного комитета (СК) в отношении отравления оппозиционера Алексея Навального.
Суд признал законным отказ СК возбудить дело о покушении на Навального
РБКвчера в 09:35
198

Кремль призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не время искать правых и виновный в ситуации в Нагорном Карабахе, необходимо прекратить боевые действия, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ruвчера в 12:03
822

Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания Госсовета в режиме видеоконференции призвал граждан не терять бдительность, соблюдать меры борьбы с COVID-19, чтобы избежать введения ограничительных мер.
BFM.ruвчера в 12:31
2,9K

В России рассказали о «неудачном» испытании США истребителя шестого поколения

«В области развития искусственного интеллекта для истребителя шестого поколения российской стороне известно, что испытания прототипа полноразмерного демонстратора показали недостаточную управляемость американского летательного аппарата и сбой при выполнении маневров набора высоты», — утверждает государственное издание.
Lenta.ru17:20
30

КС РФ проверит запрет покидать место проживания в период пандемии

В запросе отмечается, что действующее законодательство наделяет органы государственной власти субъектов РФ полномочиями только "осуществлять меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод граждан, но не предусматривает возможности ограничивать эти права и свободы, в том числе и право граждан на свободу передвижения".
Интерфаксвчера в 06:48
100