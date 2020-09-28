Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля
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В понедельник, 28 сентября, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые с 2 апреля достигал 79 рублей. Курс евро поднимался до максимума с января 2016 года и приближался к отметке 92 рубля.В источнике
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