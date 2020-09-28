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Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля

В понедельник, 28 сентября, российская валюта демонстрирует ослабление на Московской бирже. В ходе торгов курс доллара рос на 1% и впервые с 2 апреля достигал отметки 79 рублей. При этом курс евро также поднимался на 1% — до 91,9 рубля.В источнике
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RT на русском

Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля

RT на русском07:27
Коммерсантъ

Курс евро обновил максимум с января 2016 года

Коммерсантъ03:51
ТАСС

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля

ТАСС03:48
Ведомости

Курс доллара превысил 79 рублей впервые с апреля

Ведомости04:37
Lenta.ru

Курс рубля рухнул

Lenta.ru03:18
РИА Новости

Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые со 2 апреля

РИА Новости03:54
Банки.ру

Биржевой курс доллара доходил до 79 рублей на открытии торгов

Банки.ру03:50

Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию

Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич уехала в Германию, это не связано с уголовным делом, возбужденным в отношении совета, сообщили в понедельник белорусские СМИ со ссылкой на помощницу Алексиевич.
Интерфакс07:12
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Ефремов в жалобе на приговор заявил о давлении на него Пашаева

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ), и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
BFM.ru06:47
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Макрон может встретиться с Тихановской в Литве

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской в ходе своего визита в Вильнюс, если она сделает запрос о встрече, заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.
РИА Новости07:40

Чалов и Сафонов вызваны в молодежную сборную России по футболу

Форвард ЦСКА Федор Чалов и голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов вызваны в молодежную сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2021 для игроков до 21 года с командами Эстонии и Латвии, сообщается на сайте Российского футбольного союза.
РИА Новости07:55

Экономисты дали точный прогноз по курсу доллара на октябрь

Присутствуют опасения из-за возможного наступления второй волны пандемии коронавируса, так как начинается сезон роста респираторных заболеваний, заявил в беседе с "Российской газетой" старший аналитик БКС Виталий Громадин.
Sputnik Таджикистан04:15

Медведева подняла флаг России на 50-летии «Самбо-70»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева посетила торжественное мероприятие по случаю 50-летия центра спорта и образования "Самбо-70", где под звуки национального гимна подняла флаг России.
РИА Новости01:47

Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09
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