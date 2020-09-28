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Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля

В понедельник, 28 сентября, российская валюта демонстрирует ослабление на Московской бирже. В ходе торгов курс доллара рос на 1% и впервые с 2 апреля достигал отметки 79 рублей. При этом курс евро также поднимался на 1% — до 91,9 рубля.В источнике
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Эхо Москвы

Эхономика: Рублю уже ничто не поможет

Эхо Москвы11:09
Коммерсантъ

Курс евро обновил максимум с января 2016 года

Коммерсантъ03:51
РИА Новости

Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые со 2 апреля

РИА Новости03:54
ТАСС

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля

ТАСС03:48
Газета.Ru

Доллар достиг 79 рублей впервые со 2 апреля

Газета.Ru03:43
РБК

Курс доллара достиг ₽79 впервые со 2 апреля

РБК04:17
Интерфакс

Доллар впервые со 2 апреля поднялся до 79 рублей

Интерфакс03:47

В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
Ведомости08:36
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Минобороны Армении сообщило о наступлении Азербайджана в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на юге и северо-востоке в Нагорном Карабахе, сообщает в понедельник, 28 сентября, представитель Минобороны Армении Арцун Ованнисян.
Известия13:30
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Кремль призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не время искать правых и виновный в ситуации в Нагорном Карабахе, необходимо прекратить боевые действия, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru12:03
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Губернатор призвал подготовить новые меры для борьбы с коронавирусом

Андрей Бочаров поручил профильным подразделениям администрации проанализировать принятые меры против коронавируса и подготовить новые, а также повысить эффективность лечения при помощи современных методов и препаратов.
Крестьянская жизнь08:54
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Суд продлил арест депутата ЗакСа Романа Коваля почти до Нового года

По версии следствия, Роман Коваль, являясь депутатом Законодательного собрания Петербурга, в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при помощи своего помощника взятку в виде денег и имущества за способствование в выделении бюджетных денежных средств.
Телеканал Санкт-Петербург12:08