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Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля

В понедельник, 28 сентября, российская валюта демонстрирует ослабление на Московской бирже. В ходе торгов курс доллара рос на 1% и впервые с 2 апреля достигал отметки 79 рублей. При этом курс евро также поднимался на 1% — до 91,9 рубля.В источнике
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RT на русском

Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля

RT на русском07:27
Известия

Курс доллара вырос до 79 рублей впервые со 2 апреля

Известия03:58
ТАСС

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля

ТАСС03:48
РИА Новости

Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые со 2 апреля

РИА Новости03:54
Ведомости

Курс доллара превысил 79 рублей впервые с апреля

Ведомости04:37
Коммерсантъ

Курс евро обновил максимум с января 2016 года

Коммерсантъ03:51
РЕН ТВ

Курс доллара подскочил до 79 рублей

РЕН ТВ03:49

Ефремов в жалобе на приговор заявил о давлении на него Пашаева

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ), и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
BFM.ru06:47
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Путин проведет совещание с правительством во вторник

Президент России Владимир Путин во вторник планирует провести совещание с членами правительства, на нем, скорее всего, будет затронут вопрос коронавируса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости06:31

Познер раскритиковал позицию Запада по отношению к российской вакцине

Владимир Познер раскритиковал позицию западных стран по отношению к российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Журналист подчеркнул, что у него нет повода сомневаться в правдивости заявлений российских ученых.
Российская газета00:16
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Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию

Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич уехала в Германию, это не связано с уголовным делом, возбужденным в отношении совета, сообщили в понедельник белорусские СМИ со ссылкой на помощницу Алексиевич.
Интерфакс07:12
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