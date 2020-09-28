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Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля

В понедельник, 28 сентября, российская валюта демонстрирует ослабление на Московской бирже. В ходе торгов курс доллара рос на 1% и впервые с 2 апреля достигал отметки 79 рублей. При этом курс евро также поднимался на 1% — до 91,9 рубля.В источнике
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Эхо Москвы

Эхономика: Рублю уже ничто не поможет

Эхо Москвы11:09
Интерфакс

Доллар впервые со 2 апреля поднялся до 79 рублей

Интерфакс03:47
РИА Новости

Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые со 2 апреля

РИА Новости03:54
ТАСС

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля

ТАСС03:48
Коммерсантъ

Курс евро обновил максимум с января 2016 года

Коммерсантъ03:51
Банки.ру

Биржевой курс доллара доходил до 79 рублей на открытии торгов

Банки.ру03:50
РБК

Курс доллара достиг ₽79 впервые со 2 апреля

РБК04:17

США ввели ограничения против второй китайской технологической компании

В информагентстве The Washington Post, сославшись на документы американского Министерства торговли, заявили, что Соединенные Штаты решили ввести ограничения против компании SMIC из КНР, производящей полупроводники.
Discover24вчера в 03:11
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Путин заявил, что борьба с коронавирусом в России еще не окончена

Москва, 28 сентября 2020, 19:40 — REGNUM Борьба с коронавирусом в России еще продолжается, гражданам необходимо соблюдать меры безопасности, заявил 28 сентября президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.
REGNUM12:40
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Netflix ответил на критику со стороны Конгресса США

Из письма сенаторов Конгресса США к главе Netflix Теду Сарандосу В свою очередь представители компании заявили, что не поддерживают политическую позицию Цысиня, а также отметили, что сюжет книги и сериала никак не связаны со взглядами автора.
Центральная Служба Новостей09:25
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AFP: Макрон встретится с Тихановской 29 сентября

Ранее в понедельник представитель правительства Франции Габриэль Атталь сообщил, что президент Макрон, который посетит с визитом Литву и Латвию 28-29 сентября, готов встретиться с Тихановской в Вильнюсе, если она об этом попросит.
ТАСС12:44
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Эксперт рассказал, кому сейчас положена вторая пенсия

На двойную пенсию могут претендовать военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, родители и вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы, рассказала агентству "Прайм" адвокат бюро "Мусаев и партнеры" Надежда Ермолаева.
РИА Новости20:02
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МИД назвал действия Twitter в отношении «РИА Новости» дискриминацией

«Расцениваем принудительное снижение администрацией социальной сети Twitter позиции аккаунта агентства «РИА Новости» в поисковой выдаче как очередной акт цензуры и дискриминации в отношении российских СМИ, нарушающий основополагающие демократические принципы свободы выражения мнения и равного доступа к информации», — говорится в сообщении.
Известия12:55
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