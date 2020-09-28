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Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля

В понедельник, 28 сентября, российская валюта демонстрирует ослабление на Московской бирже. В ходе торгов курс доллара рос на 1% и впервые с 2 апреля достигал отметки 79 рублей. При этом курс евро также поднимался на 1% — до 91,9 рубля.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля

ТАСС03:48
Известия

Курс доллара вырос до 79 рублей впервые со 2 апреля

Известия03:58
РИА Новости

Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые со 2 апреля

РИА Новости03:54
РБК

Курс доллара достиг ₽79 впервые со 2 апреля

РБК04:17
Газета.Ru

Доллар достиг 79 рублей впервые со 2 апреля

Газета.Ru03:43
Коммерсантъ

Курс евро обновил максимум с января 2016 года

Коммерсантъ03:51
Интерфакс

Доллар впервые со 2 апреля поднялся до 79 рублей

Интерфакс03:47

Путин поддержал предложение ФАС продавать конфискат через единый сайт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила законопроект, который предполагает возможность перевода данных о продаже конфискованного и другого госимущества в электронный формат и размещения этой информации на едином сайте, заявил глава ФАС Игорь Артемьев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
Коммерсантъ13:26
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Во Франции назвали условие визита Макрона в Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет с визитом в Россию, как только позволят санитарные условия, заявил глава комиссии французского Сената по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.
РИА Новости14:03
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КС РФ проверит запрет покидать место проживания в период пандемии

В запросе отмечается, что действующее законодательство наделяет органы государственной власти субъектов РФ полномочиями только "осуществлять меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод граждан, но не предусматривает возможности ограничивать эти права и свободы, в том числе и право граждан на свободу передвижения".
Интерфакс06:48
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В севастопольских школах и университете выявлены очаги коронавируса

В Севастопольском государственном университете и двух учреждениях среднего образования были выявлены очаги новой коронавирусной инфекции, об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве региона заявила специалист севастопольского отделения Роспотребнадзора Зарема Смаилова.
ForPost08:00
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Эксперт рассказал, кому сейчас положена вторая пенсия

На двойную пенсию могут претендовать военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, родители и вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы, рассказала агентству "Прайм" адвокат бюро "Мусаев и партнеры" Надежда Ермолаева.
РИА Новости20:02
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