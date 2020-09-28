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Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля

В понедельник, 28 сентября, российская валюта демонстрирует ослабление на Московской бирже. В ходе торгов курс доллара рос на 1% и впервые с 2 апреля достигал отметки 79 рублей. При этом курс евро также поднимался на 1% — до 91,9 рубля.В источнике
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РИА Новости

Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые со 2 апреля

РИА Новости03:54
ТАСС

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля

ТАСС03:48
РЕН ТВ

Курс доллара подскочил до 79 рублей

РЕН ТВ03:49
Коммерсантъ

Курс евро обновил максимум с января 2016 года

Коммерсантъ03:51
Финансовая газета

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи достиг 79 рублей, курс евро составил 90,91 рубля

Финансовая газета03:45
Слово и Дело

Доллар перевалил за 78 рублей впервые с апреля

Слово и Дело26 сентября в 06:28
Новый День

Новый валютный обвал: биржевой курс евро превысил отметку в 91 рубль

Новый День25 сентября в 10:45

Верховный суд Карелии попросили передать дело историка Дмитриева в другой регион

Почти 250 ученых, правозащитников, деятелей культуры и журналистов попросили председателя Верховного суда Карелии Анатолия Накваса передать дело историка Юрия Дмитриева в суд любого другого региона.
Интерфакс04:53

Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию

Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич уехала в Германию, это не связано с уголовным делом, возбужденным в отношении совета, сообщили в понедельник белорусские СМИ со ссылкой на помощницу Алексиевич.
Интерфакс07:12
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Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09
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Угольщики предлагают расширить Восточный полигон вдвое

Эксперт подчеркивает, что, несмотря на декларации ОАО РЖД по замещению угля, он остается базовым грузом для Восточного полигона в горизонте 2030 года, однако планы расширения инфраструктуры должны учитывать несколько развилок.
Коммерсантъ17:55

Путин заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела соседей

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Киргизии Соорнбаем Жээнбековым заявил, что РФ не вмешивается во внутренние дела других стран, но поддерживает действующую власть в стремлении стабилизировать ситуацию.
Газета.Ru07:47
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