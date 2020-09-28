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Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля

В понедельник, 28 сентября, российская валюта демонстрирует ослабление на Московской бирже. В ходе торгов курс доллара рос на 1% и впервые с 2 апреля достигал отметки 79 рублей. При этом курс евро также поднимался на 1% — до 91,9 рубля.В источнике
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РБК

Курс доллара достиг ₽79 впервые со 2 апреля

РБК04:17
Газета.Ru

Доллар достиг 79 рублей впервые со 2 апреля

Газета.Ru03:43
РИА Новости

Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые со 2 апреля

РИА Новости03:54
ТАСС

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля

ТАСС03:48
Известия

Курс доллара вырос до 79 рублей впервые со 2 апреля

Известия03:58
URA.Ru

Курс доллара рекордно вырос

URA.Ru03:30
Интерфакс

Доллар впервые со 2 апреля поднялся до 79 рублей

Интерфакс03:47

В Дагестане задержан сотрудник колонии, проворонивший подкоп

"Задержан мастер производственного участка номер 1 Центра трудовой адаптации осужденных исправительной колонии номер 2 УФСИН России по Республике Дагестан, на подконтрольной территории которого был сделан подкоп", – сообщили в управлении.
В Дагестане задержан сотрудник колонии, проворонивший подкоп
Вести.Ru11:11
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Магомедов обвинил главу совета директоров FESCO в рейдерском захвате

Какие претензии Магомедов предъявил к членам совета FESCO Магомедов заявил, что Маммедзаде и еще несколько членов совета директоров FESCO — Марк Гарбер, Александрс Исуринс, Дэнис Кант-Мандал, Константин Кузовков и Константин Курланов — пытаются сорвать проведение назначенного на 30 сентября общего собрания акционеров компании.
РБК08:29
1

Electronic Arts поймана на рекламировании азартных игр детям

После долгого расследования в прошлом году комитет Департамента цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта США рекомендовал, чтобы платные лутбоксы соответствовали положениям законов об азартных играх, и призвал к запрету продажи игр с лутбоксами детям.
ИА Красная Весна08:28
1

Додон попросил Путина возобновить авиасообщение с Молдавией

Президент Молдавии Игорь Додон в ходе рабочей встречи в формате видеосвязи с российским лидером Владимиром Путиным поднял вопрос о восстановлении авиационного и железнодорожного сообщения между двумя странами.
RT на русском11:03
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