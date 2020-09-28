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Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля

В понедельник, 28 сентября, российская валюта демонстрирует ослабление на Московской бирже. В ходе торгов курс доллара рос на 1% и впервые с 2 апреля достигал отметки 79 рублей. При этом курс евро также поднимался на 1% — до 91,9 рубля.В источнике
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ТАСС

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля

ТАСС03:48
Известия

Курс доллара вырос до 79 рублей впервые со 2 апреля

Известия03:58
РИА Новости

Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые со 2 апреля

РИА Новости03:54
РБК

Курс доллара достиг ₽79 впервые со 2 апреля

РБК04:17
Коммерсантъ

Курс евро обновил максимум с января 2016 года

Коммерсантъ03:51
Банки.ру

Биржевой курс доллара доходил до 79 рублей на открытии торгов

Банки.ру03:50
Интерфакс

Доллар впервые со 2 апреля поднялся до 79 рублей

Интерфакс03:47

Путин заявил, что борьба с коронавирусом в России еще не окончена

Москва, 28 сентября 2020, 19:40 — REGNUM Борьба с коронавирусом в России еще продолжается, гражданам необходимо соблюдать меры безопасности, заявил 28 сентября президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.
REGNUM12:40
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Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09
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Роспотребнадзор сообщил об ослаблении коронавируса в России

Коронавирус в России ослабевает по мере распространения, также коек для инфекционных больных достаточно много, поэтому пессимистичного сценария уже не ожидается, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Народные новости09:30
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Игрок «Автомобилиста» убедил судью матча с «Сибирью» не удалять соперника

Хоккеист екатеринбургского "Автомобилиста" Анатолий Голышев показал пример честной игры в матче чемпионата КХЛ против "Сибири", убедив судью встречи не удалять игрока из команды соперника за нарушение, которое тот не совершал, сообщает официальный Twitter новосибирского клуба.
РИА Новости10:43

В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
Ведомости08:36
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Грузия, Азербайджан и Турция окружили тысячи российских военных в Армении

Российские военные, оказавшиеся на территории Армении, оказались окружены и не могут покинуть территорию страны из-за того, что Грузия, Азербайджан, а на данный момент и Турция, запретили российским самолётам входить в своё воздушное пространство, причем, по пока что неподтвержденным данным, территориальные воды этих государств оказались также закрыты.
Avia.pro08:55
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В уфимской больнице пожилая пациентка три часа лежала на полу

Следственные органы Башкирии в понедельник сообщили, что "в ходе мониторинга социальных сетей выявили информацию о том, что в городской клинической больнице №18 Уфы 80-летняя пациентка лежала на полу, и в течение трех часов никто из медицинского персонала не подошел ей помочь"
РИА Новости09:55
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