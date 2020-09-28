Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля
Смотрите также
Эрдоган обвинил Армению в «оккупации» территорий Азербайджана
Гражданская жена жертвы ДТП с Ефремовым обжаловала приговор артисту
В Башкирии осудили супругов, укравших из банка 25 миллионов рублей
Под Мурманском открыли мост взамен обрушившегося из-за паводка
В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста
Роспотребнадзор назвал сроки выхода на плато по коронавирусу
Конфликт в Закавказье перешел в горячую фазу
В Кремле прокомментировали ослабление курса рубля
Курс рубля в октябре ожидают резкие колебания
Эрдоган обвинил Армению в «оккупации» территорий Азербайджана
В Роспотребнадзоре рассказали об ослаблении коронавируса
В Гидрометцентре предупредили об аномальной погоде зимой в России
Правительство Германии подтвердило встречу Меркель и Навального
В Кремле прокомментировали ослабление курса рубля
В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста
Гражданская жена жертвы ДТП с Ефремовым обжаловала приговор артисту
Путин пообещал привиться от коронавируса
АБР увидела риск для сегмента кредитных карт в России
Власти ФРГ усомнились в законности санкций США против Nord Stream 2
В Башкирии осудили супругов, укравших из банка 25 миллионов рублей
В понедельник, 28 сентября, российская валюта демонстрирует ослабление на Московской бирже. В ходе торгов курс доллара рос на 1% и впервые с 2 апреля достигал отметки 79 рублей. При этом курс евро также поднимался на 1% — до 91,9 рубля.В источнике
Подробнее о событии