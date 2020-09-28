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Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля

В понедельник, 28 сентября, российская валюта демонстрирует ослабление на Московской бирже. В ходе торгов курс доллара рос на 1% и впервые с 2 апреля достигал отметки 79 рублей. При этом курс евро также поднимался на 1% — до 91,9 рубля.В источнике
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Известия

Курс доллара вырос до 79 рублей впервые со 2 апреля

Известия03:58
Вечерняя Москва

Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с начала апреля

Вечерняя Москва03:42
ТАСС

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля

ТАСС03:48
Коммерсантъ

Курс евро обновил максимум с января 2016 года

Коммерсантъ03:51
РИА Новости

Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые со 2 апреля

РИА Новости03:54
Интерфакс

Доллар впервые со 2 апреля поднялся до 79 рублей

Интерфакс03:47
Новый День

Новый валютный обвал: биржевой курс евро превысил отметку в 91 рубль

Новый День25 сентября в 10:45

Минобороны Армении сообщило о наступлении Азербайджана в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на юге и северо-востоке в Нагорном Карабахе, сообщает в понедельник, 28 сентября, представитель Минобороны Армении Арцун Ованнисян.
Известия13:30
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Минобороны: боевики готовят провокации с химоружием в Идлибе и Алеппо

Химическая атака U. S. Navy "В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о готовящейся боевиками незаконных вооруженных формирований очередной попытке организовать провокации с использованием отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации", — сообщил замначальника Центра.
REGNUM15:26

Студия Hangar 13 выпустила ремейк Mafia: Definitive Edition

Выпуск Mafia: Definitive Edition завершает полную Mafia: Trilogy, коллекцию, содержащую единственную интерактивную развлекательную серию, которая позволяет игрокам жить жизнью гангстера в трех разных эпохах организованной преступности в Америке.
Astera25 сентября в 14:00
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Путин поддержал предложение ФАС продавать конфискат через единый сайт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила законопроект, который предполагает возможность перевода данных о продаже конфискованного и другого госимущества в электронный формат и размещения этой информации на едином сайте, заявил глава ФАС Игорь Артемьев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
Коммерсантъ13:26
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Фонд кино утвердил список фильмов для финансовой поддержки

Совет Фонда кино под председательством советника президента РФ Владимира Толстого принял решение о том, что поддержит 25 фильмов из числа проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний - лидеров отечественного кинопроизводства.
Российская газета12:12