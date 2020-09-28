Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые со 2 апреля
Курс рубля на торгах усилил снижение — доллар впервые со 2 апреля подскочил до 79 рублей, следует из данных Московской биржи. К 10:23 мск курс американской валюты расчетами "завтра" рос на 72 копейки, до 78,93 рубля, а незадолго до этого преодолел планку в 79 рублей.В источнике
С чего всё началось
Курс доллара США на открытии торгов Московской биржи
утром 28 сентября вырос до 79 рублей, поднявшись на 75 копеек к уровню закрытия биржи в пятницу.
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