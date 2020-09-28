Курс рубля на торгах усилил снижение — доллар впервые со 2 апреля подскочил до 79 рублей, следует из данных Московской биржи. К 10:23 мск курс американской валюты расчетами "завтра" рос на 72 копейки, до 78,93 рубля, а незадолго до этого преодолел планку в 79 рублей.

С чего всё началось Курс доллара США на открытии торгов Московской биржи утром 28 сентября вырос до 79 рублей, поднявшись на 75 копеек к уровню закрытия биржи в пятницу. Известия 03:58