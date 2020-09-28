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РИА Новости
РИА Новости

Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые со 2 апреля

Курс рубля на торгах усилил снижение — доллар впервые со 2 апреля подскочил до 79 рублей, следует из данных Московской биржи. К 10:23 мск курс американской валюты расчетами "завтра" рос на 72 копейки, до 78,93 рубля, а незадолго до этого преодолел планку в 79 рублей.В источнике
С чего всё началось
Курс доллара США на открытии торгов Московской биржи
 утром 28 сентября вырос до 79 рублей, поднявшись на 75 копеек к уровню закрытия биржи в пятницу.
Известия03:58
Подробнее о событии
РБК

Курс доллара достиг ₽79 впервые со 2 апреля

РБК04:17
Коммерсантъ

У кого самые лучшие валютные спреды

Коммерсантъвчера в 07:02
Mockva.ru

Курс доллара вырос до 79 рублей, евро продается по 91

Mockva.ru04:57
РИА Новости

Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые со 2 апреля

РИА Новости03:54
ТАСС

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля

ТАСС03:48
Банки.ру

Биржевой курс доллара доходил до 79 рублей на открытии торгов

Банки.ру03:50
Известия

Курс доллара вырос до 79 рублей впервые со 2 апреля

Известия03:58

МИД РФ обеспокоен применением тяжелого вооружения в Нагорном Карабахе

Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха представляет особую опасность, поскольку Армения и Азербайджан впервые с 2016 года применяют тяжелые вооружения, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
НТВ04:17
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Экс-адвокат Ефремова Пашаев опроверг сведения о конфликте с артистом

Бывший адвокат артиста Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг сведения о том, что семья актера собирается подать заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить бывшего защитника на причастность к мошенничеству при представлении интересов Ефремова.
ТАСС02:28
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Губернатор Алтайского края госпитализирован с двусторонней пневмонией

«В воскресенье, 27 сентября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, доставлен с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, где он находится на стационарном лечении», — говорится в сообщении.
RT на русском03:27
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Россиян предупредили об аномальной погоде зимой

Зима будет отличаться разнонаправленными температурными аномалиями по всей России, следует из "Вероятностного прогноза температурного режима в России в отопительный период с октября по март", опубликованного на сайте Гидрометцентра.
Газета.Ru04:50
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Трамп пообещал покончить с экономической зависимостью США от Китая

Покончить с зависимостью американской экономики от Китая в случае своего переизбрания пообещал действующий президент США Дональд Трамп 26 сентября, выступая перед своими сторонниками в штате Пенсильвания.
ИА Красная Веснавчера в 22:20
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