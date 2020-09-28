Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые со 2 апреля

Курс рубля на торгах усилил снижение — доллар впервые со 2 апреля подскочил до 79 рублей, следует из данных Московской биржи. К 10:23 мск курс американской валюты расчетами "завтра" рос на 72 копейки, до 78,93 рубля, а незадолго до этого преодолел планку в 79 рублей.В источнике
Подробнее о событии
Аргументы и Факты

Курсы доллара и евро поднимаются до максимумов на Московской бирже

Аргументы и Факты04:20
Mockva.ru

Курс доллара вырос до 79 рублей, евро продается по 91

Mockva.ru04:57
РИА Новости

Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые со 2 апреля

РИА Новости03:54
ТАСС

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля

ТАСС03:48
Известия

Курс доллара вырос до 79 рублей впервые со 2 апреля

Известия03:58
Новый День

Новый валютный обвал: биржевой курс евро превысил отметку в 91 рубль

Новый День25 сентября в 10:45
Primpress.ru

«Это неизбежно». Россиян готовят к обвалу рубля

Primpress.ru24 сентября в 22:15

Кудрин спрогнозировал цену не ниже $40 за баррель нефти до конца года

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что цены на нефть до конца года не будут ниже $40 за баррель, так как страны будут вводить меньше ограничений при второй волне пандемии коронавируса.
Известия03:18
50

Глава UFC Уайт раскритиковал Макгрегора за публикацию личной переписки

Руководитель промоушена UFC Дана Уайт прокомментировал свою переписку с профессиональным бойцом, ранее выступавшим за организацию, Конором Макгрегором, которая накануне была обнародована в Twitter спортсмена.
CT newsвчера в 11:47
1

Продолжение «Бората» получило длинное название

Сиквел получит длинное название Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan («Борат: Подарок порнографической мартышки вице премьеру Михаилу Пенсу в пользу недавно сократившегося народа Казахстана»).
Lenta.ru06:22

Защита модернизированных танков Т-90М будет усилена КАЗ «Арена-М»

В ходе дальнейшей модернизации предлагается установить на Т-90М комплекс активной защиты "Арена-М", а вместо динамической защиты "Реликт" во фронтальной части танка предлагается установить динамическую защиту аналогичную Т-14 "Армата".
Военное обозрение03:18
3

Украинские каратели готовятся к наступлению на Донбассе с применением тяжёлого вооружения

Пока внимание СМИ привлечено к возобновлению конфликта в районе Нагорного Карабаха, украинские военные провели масштабную отработку наступательных действий с применением тяжёлого вооружения, находящегося на оккупированной территории Донбасса.
Rusvesna.su05:34

Новый железнодорожный мост ввели в эксплуатацию под Мурманском

Новый железнодорожный мост на перегоне Кола - Выходной под Мурманском, построенный после разрушения в июне старого, что лишило Мурманск железнодорожного сообщения с остальной частью России, открыли для движения в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости04:44
11

Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09
7