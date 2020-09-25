Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Вечерняя Москва
Вечерняя Москва

Курс доллара поднялся на Мосбирже выше 78 рублей впервые со 2 апреля

Курс доллара увеличился в ходе валютных торгов Московской биржи по отношению к рублю на 1,2 процента к отметке закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные площадки на 16:51 по московскому времени в пятницу, 25 сентября. Так, курс доллара достиг 78,1 рубля.В источнике
Подробнее о событии
Полит.ру

Курс доллара на Мосбирже впервые с апреля поднялся выше 77 рублей

Полит.ру23 сентября в 11:23
Говорит Москва

Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 2016 года

Говорит Москва10:15
Газета.Ru

Курс доллара поднялся выше 78 рублей

Газета.Ru10:10
Интерфакс

Доллар впервые со 2 апреля поднялся выше 78 рублей

Интерфакс09:59
Комсомольская правда

Курс рубля на 25 сентября 2020: доллар поднялся выше 78 впервые с апреля

Комсомольская правда09:53
Финансовая газета

Доллар поднялся выше 77 рублей на бирже

Финансовая газета23 сентября в 15:42
РИА Новости

Курс доллара поднялся выше 78 рублей впервые с апреля

РИА Новости10:24

Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом

В результате катастрофы самолета Ан-26 под городом Чугуевом (Харьковская область Украины) погибли 22 человека, еще два человека получили тяжелые травмы, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом
Интерфакс15:24
347

В Сирии из гранатомета был обстрелян российско-турецкий патруль

По данным неофициальных источников, 25 сентября по российско-турецкому военному патрулю, находившемуся предположительно в северной части провинции Идлиб в Сирии, был проведен обстрел из гранатометов боевиками «Хайат Тахрир аш-Шам».
Shraibikus News12:46
4

Capcom изучает возможность выпуска новой Resident Evil на старых консолях

Согласно заявлению, компания рассматривает возможность выпуска Resident Evil Village на консолях текущего поколения, но не может «ничего обещать», так как игра разрабатывается с учетом требований приставок следующего поколения.
ИА Красная Весна13:39

Захарова прокомментировала блокировку российских аккаунтов в Facebook

Блокировка российских аккаунтов в социальной сети Facebook является элементом моделирования информационного пространства и вмешательством в дела страны, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости14:24
1

«Ротору» разрешили сыграть с «Рубином»

«Клуб предоставил разрешение регионального Роспотребнадзора на проведение встречи 9-го тура «Ротор» – «Рубин», а также список игроков, которые сдали отрицательные тесты на коронавирус и смогут принять участие в матче», — уточнили в РПЛ.
Известия13:54
3

Китайский Haval заключил СПИК о локализации производства в России

Компания «Хавейл мотор мануфэкчуринг рус» («дочка» китайского автоконцерна Great Wall) вложит 42,4 млрд рублей в локализацию производства в России кроссоверов, внедорожников и ключевых компонентов к ним — это предполагает подписанный автоконцерном и Минпромторгом специнвестконтракт (СПИК), сообщил «Ведомостям» представитель Haval.
Ведомости14:45

СМИ: Beyond Good & Evil 2 чуть не отменили в начале 2019 года. В каком аду делали игру?

По словам разработчиков, амбиции Beyond Good & Evil 2 были за пределами реальности: Ансель хотел создать огромный мир с глубочайшей проработкой деталей, где игрок мог бы спокойно перемещаться с планеты на планету.
Игромания.ру13:39

СКА под руководством Романа Ротенберга проиграл «Ак Барсу» по буллитам

Хоккеисты петербургского СКА под руководством вице-президента клуба Романа Ротенберга, исполнявшего обязанности главного тренера, проиграли на своей площадке казанскому "Ак Барсу" в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости15:14

В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

Киев, 25 сентября 2020, 12:14 — REGNUM На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
REGNUM05:14
136

Генри Кавилл отказался сниматься в «Лиге справедливости Зака Снайдера»

Исполнитель роли Супермена Генри Кавилл отказался участвовать в дополнительных съемках для так называемой "Версии Снайдера" провалившейся в прокате экранизации комиксов "Лига справедливости".
KinoNews.ru04:03
7

Российский диетолог назвала вредные продукты для завтрака

Кроме «быстрых» каш, в список вредных продуктов для завтрака вошли хлопья и мюсли, заправленные молоком или соком, свежевыжатые соки, смузи, бутерброды, тосты со сладким вареньем или шоколадной пастой.
Летидор23 сентября в 05:30
128

Роспотребнадзор в Саратове сообщил о резком росте числа пневмоний

Всплеск заболеваемости пневмонией в Саратовской области произошел за последнюю неделю, заявила глава областного Роспотребнадзора Ольга Кожанова 25 сентября на заседании оперативного штаба по борьбе с инфекцией коронавируса.
ИА Красная Весна15:57
15

В омском СИЗО умер криминальный авторитет Каха Гальский

Криминальный авторитет по имени Кахабер Парпалия, известный как Каха Гальский, скончался в следственном изоляторе № 1 УФСИН по Омской области, по предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.
ТАСС04:48
266

В рязанском аквапарке утонул 13-летний школьник

"Рязанским межрайоным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка по факту гибели в одном из рязанских аквапарков 13-летнего мальчика", - говорится в сообщении ведомства.
ТАСС11:06
35

В МИД РФ назвали фантастикой то, что рядом с Навальным никто не пострадал

В сообщении МИДа указано, что то, что никто из находившихся рядом с «отравленным» Навальным не пострадал — ни в гостинице, ни в аэропорту, ни в самолете — выглядит чем-то на грани фантастики.
ИА Красная Весна14:19
1