Курс доллара увеличился в ходе валютных торгов Московской биржи по отношению к рублю на 1,2 процента к отметке закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные площадки на 16:51 по московскому времени в пятницу, 25 сентября. Так, курс доллара достиг 78,1 рубля.