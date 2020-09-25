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Вечерняя Москва
Вечерняя Москва

Курс доллара поднялся на Мосбирже выше 78 рублей впервые со 2 апреля

Курс доллара увеличился в ходе валютных торгов Московской биржи по отношению к рублю на 1,2 процента к отметке закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные площадки на 16:51 по московскому времени в пятницу, 25 сентября. Так, курс доллара достиг 78,1 рубля.В источнике
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РБК

Курс доллара превысил ₽78 впервые со 2 апреля

РБКвчера в 10:46
Газета.Ru

Курс доллара поднялся выше 78 рублей

Газета.Ruвчера в 10:10
Москва 24

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 78 рублей

Москва 24вчера в 09:52
Интерфакс

Доллар впервые со 2 апреля поднялся выше 78 рублей

Интерфаксвчера в 09:59
Известия

Курс доллара превысил 78 рублей впервые с апреля

Известиявчера в 09:52
РЕН ТВ

Доллар вырос до 78 рублей впервые с апреля

РЕН ТВвчера в 10:04
ТАСС

Курс доллара поднялся выше 77 рублей

ТАСС23 сентября в 10:54

В Калифорнии продажу бензиновых автомобилей запретят к 2035 году

Власти Калифорнии, одного из богатейших штатов США, собираются в 2035 году ввести запрет на продажи транспортных средств, укомплектованных классическими агрегатами, трудящимися на бензине или дизельном топливе.
SpeedMe04:03
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«Искандеры» провели пуски крылатых ракет на учениях «Кавказ-2020»

Учения "Кавказ-2020" проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова.
РИА Новостивчера в 07:54
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Ракетный комплекс «Авангард» назвали обесценивающим усилия США по ПРО

Стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым боевым блоком «Авангард» обесценивает разрабатываемую США систему противоракетной обороны (ПРО), заявил вице-премьер России Юрий Борисов.
Взгляд.ру05:49
3

Семьям погибших при крушении Ан-26 под Харьковом выплатят компенсации

Заместитель министра обороны Украины Игорь Старобинский заявил, что ведомство приняло решение выделить единоразовую денежную помощь семьям каждого погибшего в результате крушения самолёта Ан-26.
RT на русском07:01

Китай обнаружил коронавирус на продукции из России

По данным руководящей группы провинции Шандун по профилактике и борьбе с эпидемией и по ведению экономической деятельности, тест на нуклеиновые кислоты образцов, взятых с внешних упаковок и с продуктов водного промысла, импортированных из РФ, дал положительный результат.
Российская газета00:58
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ЦСКА выпустил превью к матчу с «Локомотивом», игроки обратились к фанатам на языке жестов

Совместно с Фондом развития футбола инвалидов «Равные возможности» футболисты ПФК ЦСКА поучаствовали в уникальной съёмке, в рамках которой с помощью языка жестов обратились к болельщикам.
Чемпионат06:36

Абэ назвал помешавшую заключению мирного договора с Россией причину

Россия и Япония в 2018 году были максимально близки к заключению мирного договора, который не был подписан после окончания Второй мировой войны, однако планам помешали русско-американские противоречия.
РБК22:23
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