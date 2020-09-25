Курс доллара поднялся на Мосбирже выше 78 рублей впервые со 2 апреля
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Курс доллара увеличился в ходе валютных торгов Московской биржи по отношению к рублю на 1,2 процента к отметке закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные площадки на 16:51 по московскому времени в пятницу, 25 сентября. Так, курс доллара достиг 78,1 рубля.В источнике
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