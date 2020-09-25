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Вечерняя Москва
Вечерняя Москва

Курс доллара поднялся на Мосбирже выше 78 рублей впервые со 2 апреля

Курс доллара увеличился в ходе валютных торгов Московской биржи по отношению к рублю на 1,2 процента к отметке закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные площадки на 16:51 по московскому времени в пятницу, 25 сентября. Так, курс доллара достиг 78,1 рубля.В источнике
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РБК

Курс доллара превысил ₽78 впервые со 2 апреля

РБКвчера в 10:46
Газета.Ru

Курс доллара поднялся выше 78 рублей

Газета.Ruвчера в 10:10
Москва 24

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 78 рублей

Москва 24вчера в 09:52
Интерфакс

Доллар впервые со 2 апреля поднялся выше 78 рублей

Интерфаксвчера в 09:59
Известия

Курс доллара превысил 78 рублей впервые с апреля

Известиявчера в 09:52
РЕН ТВ

Доллар вырос до 78 рублей впервые с апреля

РЕН ТВвчера в 10:04
ТАСС

Курс доллара поднялся выше 77 рублей

ТАСС23 сентября в 10:54

В Подмосковье пожилым и больным рекомендовано соблюдать самоизоляцию

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции с 28 сентября.
Вести.Ru03:48
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