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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Курс евро на Мосбирже впервые с 2016 года превысил 91 рубль

Курс американской валюты, в свою очередь, впервые с апреля 2016-го превысил отметку в 78,2 рубля.В источнике
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Evo-rus.com

Курс евро на Мосбирже впервые с 2016 года превысил 91 рубль

Evo-rus.com02:27
Известия

Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

Известия20:25
ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 91 рубль

ТАССвчера в 09:50
РИА Новости

Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года

РИА Новостивчера в 10:24
RT на русском

Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

RT на русскомвчера в 10:08
РБК

Курс евро впервые с 2016 года поднялся выше 91 руб

РБКвчера в 10:04
Интерфакс

Евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

Интерфаксвчера в 10:02

Выживший при крушении Ан-26 под Харьковом курсант рассказал о трагедии

Курсант, выживший после крушения самолета Ан-26 под Харьковом President.gov.ua Следите за развитием событий в трансляции: "Падение самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом" Отмечается, 26 сентября курсант, который выжил при падении воздушного судна, пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.
Выживший при крушении Ан-26 под Харьковом курсант рассказал о трагедии
REGNUM09:27
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«Пять лет позора»: Ласицкене оценила решение World Athletics по ВФЛА

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене прокомментировала решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций продлить для Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) срок на доработку плана по восстановлению до 1 марта 2021 года.
РИА Новости07:45

Оба пилота самолета МиГ-21, потерпевшего крушение в Сербии, погибли

Смерть двух пилотов, управлявших самолетом МиГ-21 Военно-воздушных сил Сербии, разбившегося недалеко от города Лозница на западе страны, и травмы одного местного жителя, констатировали медики, 25 сентября сообщает пресс-служба Минобороны Сербии.
ИА Красная Веснавчера в 09:35
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Британия пригрозила России разрушением инфраструктуры

Глава Стратегического командования ВС Великобритании генерал Патрик Сандерс сообщил о наличии у Соединенного королевства кибернетического оружия, способного уничтожить инфраструктуру возможного противника.
Вести.Ru08:49
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Киркоров иронизирует по поводу требования снести особняк за 12 млн

Представителям главного российского оппозиционера показалось, что особняк Киркорова, стоимость которого оценивается в 12 млн. долларов, препятствует доступу к бухте, входящей в акваторию Москвы-реки.
Pravda.Ru09:07
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Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5%

Согласно одобренному правительством документу, рост регулируемых тарифов сетевых организаций для промышленности в период 2021-2023 годов составит 3,0% ежегодно (тарифы на электроэнергию традиционно индексируются с 1 июля).
Интерфакс09:23
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