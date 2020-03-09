Экономика
Российская газетаКурс доллара поднялся почти до 75 рублей
Днем в понедельник рубль продолжил дешеветь на форекс-рынке из-за обвала цен на нефть, следует из данных торгов. Так, около 11:00 мск доллар касался отметки 75 рублей, а евро приближался к 86 рублям.
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Финансы
Центробанк приостановил покупку иностранной валюты на 30 дней
Известно, что рассматривать возобновление покупок Центробанк будет в марте, учитываю ситуацию на рынке.
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Мировые цены на нефть упали на 31 %
Мировая цена на нефть марки Brent упала сразу на 31 %. Это случилось после информации о распаде сделки ОПЕК.
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Бывший топ-менеджер российского «Ашана» заявил о коррупции в компании
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Специалист центра погоды отметил, что жители центральной части России давно не видели нормального лета, но нынешнее напомнит о нем. В целом температура воздуха не будет постоянно достигать отметки в плюс 27 градусов, так как не исключены ливни, грозы и град, допускаются и ураганы.
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Экономика
Индексы мировых торговых площадок обвалились после падения цен на нефть
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В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых россиян
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Общество
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Голикова отметила, что многие критиковали правительство за достаточно жесткие превентивные меры в борьбе с коронавирусом, но благодаря им эпидемии удалось избежать.
Гаджеты
Redmi показала LCD-экран со встроенным дактилоскопическим сканером
Генеральный директор Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) сообщил о том, что компания готова к выводу на рынок смартфонов, оснащённых LCD-дисплеями со встроенным сенсором отпечатков пальцев.
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В Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке
Самолёт SSJ-100, который вылетел из Москвы в Ростов-на-Дону, готовится к экстренной посадке в московском аэропорту Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Футбол
Суд продлил срок ареста Роналдиньо до шести месяцев
Шоу-бизнес
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48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева впервые показала свою грудь после операции по удалению лопнувших силиконовых имплантов.
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ВОЗ: коронавирус распространился в более чем ста странах мира
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Финансы
Экономисты не видят ничего страшного в падении рубля
Экономист Михаил Хазин в эфире НСН заявил, что ко вторнику ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется, рубль вырастет по отношению к доллару.
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Мясников назвал причину ухода Михалковой из «Уральских пельменей»
Участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников объяснил уход актрисы Юлии Михалковой из проекта желанием устроить личную жизнь и усталостью от длительных переездов.
Авто
Почему минивэн LADA Kalina не пошел в серию
"Проект завершили летом 2005-го, то есть за несколько лет до прогнозируемого выхода минивэна в серийное производство, так как подобный класс автомобилей в РФ оказался невостребованным", - пишет издание "Новые автомобили".
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В России выявили новые случаи заражения коронавирусом
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Экономика
Европейские биржи упали после обвала цен на нефть
Биржи в Европе показывают снижение на фоне обвала нефтяных котировок, который произошел после распада сделки ОПЕК.
Спорт
Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира
Происшествия
В Париже неизвестный открыл стрельбу в мечети
По меньшей мере один человек пострадал, сообщает ТАСС. Неизвестный мужчина в шлеме вошел во двор мечети и начал стрелять.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк призвала подписчиков молиться за мать
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила обращение к подписчикам.
Теннис
Турнир в Индиан-Уэллсе отменен из-за коронавируса
С 12 по 22 марта в Индиан-Уэллсе должны были пройти мужской турнир категории «Мастерс-1000» и женский турнир серии Premier Mandatory.