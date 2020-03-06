Финансы

РосбалтРосбалтРоссийская нацвалюта сдает позиции, курс доллара превысил 68 рублей

Российская нацвалюта продолжает нести потери к доллару и евро в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже, причем курс американской валюты впервые с января 2019 года поднялся выше 68 рублей, а курс единой европейской валюты — также впервые с прошлогоднего января — перевалил в моменте за 77 рублей.
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