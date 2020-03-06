Финансы
Доступ1Курсы евро и доллара побили рекорды
Курсы доллара и евро побили рекорды января 2019 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ». Банк России установил курс доллара на 7 марта на уровне 67,5175 рубля, что выше показателя 6 марта на 1,3 рубля.
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