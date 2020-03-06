Финансы

РБКРБККурс доллара превысил ₽68 впервые с января 2019 года

Курс доллара вырос на 0,61%, до ₽68,04 по состоянию на 12:56 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро растет на 1,28%, до ₽76,87. В последний раз доллар торговался на уровне ₽68 4 января 2019 года.
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