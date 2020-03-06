Финансы

РЕН ТВРЕН ТВКурс доллара поднялся выше 68 рублей с января 2019 года

Курс доллара впервые с января 2019 года поднялся выше 68 рублей. А курс евро превысил 77 рублей. Об этом свидетельствую данные Московской биржи.
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Доллар превысил 68 рублей, евро - 77 рублей

Газета.Ru06:49

Курс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года

Говорит Москва05:22

Курс доллара превысил ₽68 впервые с января 2019 года

РБК05:02

Рубль опустился до минимума с января 2019 года

Коммерсантъ05:31

Курс доллара превысил 68 рублей

RT на русском05:08

Доллар превысил 68 рублей, евро - 77 рублей

ПРАЙМ05:06

Курс доллара поднялся выше 68 рублей с января 2019 года

РЕН ТВ05:00
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Комментарии

Политика

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РБК 08:24
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Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Srnsk 04 марта в 13:05
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Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников

Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
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Стало известно о состоянии госпитализированных с коронавирусом в Москве

Состояние одного из заразившихся коронавирусом, госпитализированных в Москве, оценивается как средней тяжести.
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Благотворительные фонды попросили изменить поправку к Конституции о детях

Благотворительные фонды обратились к председателю Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерию Фадееву и члену СПЧ Александру Асмолову с просьбой оценить существующую в нынешней редакции поправку в Конституцию, которая касается защиты семьи и детства.
РБК 09:05
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Семак рассказал о состоянии Дзюбы, Азмуна и Дриусси

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем с «Уфой» в 21-м туре Тинькофф премьер-лиги рассказал о состоянии Артема Дзюбы и других травмированных.
Спорт-Экспресс 03:42
Футбол

Семин ответил на слова Кикнадзе о его будущем в «Локомотиве»

Наставник «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал слова гендиректора «железнодорожников» о том, что клуб рассмотрит несколько кандидатур на пост наставника клуба, в том числе и самого Семина.
Vprognoze.ru 06:50
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Александр Пошивай возглавил Росморречфлот

В конце ноября на сайте кабмина были опубликованы распоряжения, из которых следовало, что экс-глава Росморречфлота Юрий Цветков остается в должности замминистра транспорта РФ, а врио руководителя Росморречфлота назначается Александр Пошивай.
РИА Новости 08:50
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Смертник взорвал бомбу у посольства США в Тунисе

У здания посольства США в Тунисе в пятницу произошел теракт, в результате которого пострадали два человека.
Российская газета 07:27
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Путин прокомментировал идею возглавить Госсовет

Если бы главой Госсовета стал российский президент Владимир Путин, это бы привело к двоевластию, которое губительно для страны, как и отказ от сильной президентской власти.
REGNUM 09:04
Общество

Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году

Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
РБК вчера в 07:51
Общество

В Петербурге актера Михаила Ефремова не пустили в самолет

Российская газета 08:35
Политика

Аксенов назвал слова о подаче воды в Крым украинским «орудием шантажа»

Глава Крыма Сергей Аксенов счел "оружием шантажа" заявления украинской стороны о возобновлении подачи воды в Крым.
Российская газета 05:32
Футбол

Алиссон может пропустить матч с «Атлетико»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что голкипер «красных» Алиссон Бекер не сыграет против «Борнмута» в 29-м туре АПЛ.
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Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж

Жительница Иваново попросила взять ее замуж президента России Владимира Путина, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.
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Reuters узнал о нежелании России дополнительно сокращать нефтедобычу

Власти России согласны продлить срок действия ранее заключенного соглашения о сокращении объемов добычи нефти, но не пойдут на дополнительное ее сокращение, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник.
РБК 05:46
Общество

Олега Тинькова обвинили в США в сокрытии активов на миллиард долларов

Из опубликованного заявления следует, что Тиньков, которому инкриминируется налоговое мошенничество, что в США является очень серьёзным преступлением, «по всей видимости, скрыл активы и доходы в размере $1 млрд, когда отказался от американского гражданства».
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Политика

В Раде озвучили новый план «борьбы» за Крым и Донбасс

Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Евегния Кравчук в интервью изданию "Апостроф" предложила "пробиваться" к жителям Донбасса и Крыма через телевидение.
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В Луганской области на мине подорвалась БМП ВСУ

Один военнослужащий погиб, трое получили минно-взрывные травмы.
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Матвиенко назвала слухи о коронавирусе в РФ опаснее самого заболевания

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что слухи о якобы распространении коронавируса на территории России могут быть опаснее самого вируса, цитирует ТАСС.
Газета.Ru 06:14
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

Газета.Ru вчера в 19:05
Политика

Путин и Эрдоган достигли соглашения о прекращении огня в Идлибе

Мировые информационные агентства и крупнейшие издания уделяют большое внимание соглашению о прекращении огня, достигнутому в итоге переговоров президентов Путина и Эрдогана в Москве.
ИноСМИ вчера в 15:24
Общество

Итальянцам рекомендовано не ездить в Россию

Посольство Италии в России посоветовало своим гражданам воздерживаться от посещения российского государства.
Вести.Ru 07:48
Политика

СБУ открестилась от рассказавшего об убийстве Гиви сотрудника

В августе 2017 года Сугерея в составе группы украинских диверсантов задержали в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).
Известия 06:05
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Минтруд объяснил, как оплачиваются больничные при карантине

Если человек оказался на больничном из-за карантина, то ему оплатят отсутствие на работе как при болезни.
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В СК заявили о похищении ранее пропавшей в Костромской области девочки

Следователи сообщили, что найденная восьмилетняя девочка в городе Нея Костромской области, которая ранее пропала по дороге домой, была похищена.
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Происшествия

Штаб: Установлено большинство контактов пятерых пациентов с коронавирусом, проходящих лечение в Москве

Большая часть контактировавших с пятерыми заболевшими коронавирусом, которые проходят лечение в Москве, уже установлена.
Агентство Москва 08:44
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NASA опубликовало самую детальную панораму Марса

NASA показало самую детальную за все время исследований панораму Марса.
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Максим Галкин показал, как его дети общаются с домовым

Последнее время таинственный Домовой оставляет Гарику и Лизе по дому в неожиданных местах волшебные кристаллы.
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