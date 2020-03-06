Финансы
РЕН ТВКурс доллара поднялся выше 68 рублей с января 2019 года
Курс доллара впервые с января 2019 года поднялся выше 68 рублей. А курс евро превысил 77 рублей. Об этом свидетельствую данные Московской биржи.
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Жительница Иваново попросила взять ее замуж президента России Владимира Путина, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.
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Следователи сообщили, что найденная восьмилетняя девочка в городе Нея Костромской области, которая ранее пропала по дороге домой, была похищена.
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Большая часть контактировавших с пятерыми заболевшими коронавирусом, которые проходят лечение в Москве, уже установлена.
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