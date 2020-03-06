Курс доллара впервые с января 2019 года поднялся выше 68 рублей. А курс евро превысил 77 рублей. Об этом свидетельствую данные Московской биржи.

Курс доллара поднялся выше 68 рублей с января 2019 года

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Политика Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.