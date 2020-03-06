Финансы

РЕН ТВРЕН ТВКурс доллара поднялся выше 68 рублей с января 2019 года

Курс доллара впервые с января 2019 года поднялся выше 68 рублей. А курс евро превысил 77 рублей. Об этом свидетельствую данные Московской биржи.
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Рубль опустился до минимума с января 2019 года

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Курс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года

Говорит Москва05:22

Курс доллара превысил 68 рублей

RT на русском05:08

Доллар превысил 68 рублей, евро - 77 рублей

ПРАЙМ05:06

Курс доллара превысил ₽68 впервые с января 2019 года

РБК05:02
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