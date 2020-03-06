Финансы
РЕН ТВКурс доллара поднялся выше 68 рублей с января 2019 года
Курс доллара впервые с января 2019 года поднялся выше 68 рублей. А курс евро превысил 77 рублей. Об этом свидетельствую данные Московской биржи.
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Путин и Эрдоган достигли соглашения о прекращении огня в Идлибе
Мировые информационные агентства и крупнейшие издания уделяют большое внимание соглашению о прекращении огня, достигнутому в итоге переговоров президентов Путина и Эрдогана в Москве.
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Путин упростит процедуру получения социальных пособий на детей
Президент России Владимир Путин заявил, что готовит указ, направленный на упрощение процедуры получения социальных пособий для граждан страны.
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В России зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает оперативный штаб по контролю за распространением болезни.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала смешным и бесполезным указ украинского президента Владимира Зеленского об объявлении 26 февраля «днём сопротивления оккупации Крыма и Севастополя».
Экономика
Госдума одобрила социальные поправки в бюджет
Госдума приняла в I чтении поправки в закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов, передает корреспондент RNS.
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Путин рассказал о своих прыжках с парашютом
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Сотрудники СБР разочарованы работой Драчёва на посту главы организации
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Мировые цены на нефть снижаются
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Общество
Итальянцам рекомендовано не ездить в Россию
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Умер российский пловец-паралимпиец Александр Макаров
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Армия и оружие
Танки Т-90М «Прорыв» впервые примут участие в параде Победы
Российские военные впервые покажут танки Т-90М "Прорыв" на параде Победы на Красной площади в Москве, сообщил ТАСС в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе.
Общество
Водонаева опубликовала результаты экспертизы своего поста в Instagram
Телеведущая Алена Водонаева опубликовала в своем аккаунте в Instagram экспертное заключение по результатам лингвистического исследования, в котором указано, что признаки пропаганды исключительности, унижения человеческого достоинства или возбуждения вражды в ее высказываниях относительно демографической ситуации в России отсутствуют.
Шоу-бизнес
Тарасов назвал свою дочь в честь собачки Бузовой
Злопыхатели пошутили, что Тарасов назвал дочь в честь собачки бывшей возлюбленной. Дмитрий Тарасов 5 февраля стал отцом в третий раз.
Общество
Режим повышенной готовности введён в Москве из-за коронавируса
В целях активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве вводится режим повышенной готовности.
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В десне мужчины вырос огромный слюнный камень
Экономика
38 банков могут потерять лицензию
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Происшествия
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У здания посольства США в Тунисе в пятницу произошел теракт, в результате которого пострадали два человека.
Политика
Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников
Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
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СБУ открестилась от рассказавшего об убийстве Гиви сотрудника
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Кудрин оценил замедление роста мировой экономики из-за коронавируса
В первом случае, прогнозируют эксперты, рост мировой экономики затормозится с 2,9% в 2019 году до 2,4% в 2020-м.
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УЕФА со следующего сезона начнет использовать более широкие линии офсайда
Президент УЕФА Александр Чеферин поведал об изменениях в правиле определения офсайдов, которое начнет действовать со следующего сезона.
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В Раде озвучили новый план «борьбы» за Крым и Донбасс
Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Евегния Кравчук в интервью изданию "Апостроф" предложила "пробиваться" к жителям Донбасса и Крыма через телевидение.