Финансы

РИА НовостиРИА НовостиКурсы евро и доллара побили рекорды января 2019 года

Рубль усиливает падение к доллару и евро на фоне бегства инвесторов от риска на мировых рынках. На Московской бирже курс американской валюты расчетами "завтра" на 13:00 мск рос на 57 копеек, до 68,19 рубля, курс евро — на 1,12 рубля, до 77,02 рубля. Это максимальные цифры с января 2019 года.
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Рубль опустился до минимума с января 2019 года

Коммерсантъ05:31

Курс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года

Говорит Москва05:22

Курс доллара поднялся выше 68 рублей с января 2019 года

РЕН ТВ05:00

Почему падает курс рубля

Rambler News Service06:50

Доллар превысил 68 рублей, евро - 77 рублей

Газета.Ru06:49

Курс доллара превысил 68 рублей

RT на русском05:08

Курс доллара превысил ₽68 впервые с января 2019 года

РБК05:02
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Переговоры о будущем сделки с участием членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ряда других добытчиков провалились, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Сатурна» Алексей Игонин и известный музыкант, болельщик «Спартака» Николай Трубач поделились прогнозами на 21-й тур Тинькофф-чемпионата России «Оренбург» — «Арсенал» Алексей Игонин: — 1:1. По игре «Арсенал» предпочтительнее, но сейчас, наверное, на исход будут больше влиять настрой и борьба.
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Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
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Новый Volkswagen T6.1 появится в России в марте

Уже в марте в России начнутся продажи моделей Volkswagen Multivan 6.1, Transporter 6.1 и Caravelle 6.1. Старт продаж состоится 8 марта.
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Астрономы предполагают, что это может быть галактика в Стрельце — карликовая галактика, вращающаяся вокруг Млечного Пути.
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В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 07:56
Фигурное катание

Фигуристка Валиева лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ

Россиянка Камила Валиева занимает первое место после короткой программы на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в эстонском Таллине.
RT на русском 11:05
Общество

Украина вводит ограничения в пунктах пропуска с ДНР и ЛНР из-за коронавируса

Украина вводит временные ограничения в пунктах пропуска в Донбассе в связи с распространением на неподконтрольных Киеву территориях случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ), возможно, вызванных коронавирусом.
ТАСС 10:52
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Лера Кудрявцева уходит с МУЗ-ТВ после 20 лет работы

После череды публичных заявлений телеведущая объявила о том, что после 20 лет сотрудничества приняла решение покинуть МУЗ-ТВ.
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Олегу Тинькову грозит до шести лет американской тюрьмы

По каждому из двух пунктов обвинения Тинькову грозит максимальное наказание до трех лет тюрьмы, указывает минюст.
Ведомости вчера в 18:34
Наука

Для лечения рака предложили использовать магнитные наночастицы

Одной из важнейших задач сегодняшней медицины является борьба с онкологическими заболеваниями.
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Калужанин получил пять лет колонии за комментарий в сети «ВКонтакте»

Суд в Калуге приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии 37-летнего местного жителя Ивана Любшина за комментарии в соцсети «ВКонтакте».
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На Украине запретили ретрансляцию русскоязычного телеканала RTVI

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Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Народные новости вчера в 16:31
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Организаторы Евровидения изучают разные сценарии из-за коронавируса

Организаторы конкурса песни «Евровидение-2020» изучают различные возможные сценарии развития ситуации в связи с коронавирусной инфекцией COVID-2019.
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Уже с марта российские дилеры смогут ставить только купленные автомобили на учет. Соответствующая информация размещена на сайте Autonews.ru.
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Путин заявил о необходимости сменяемости власти в России

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас для России важнее стабильность, но в будущем необходима сменяемость власти.
РИА Новости 09:22
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Зеленский назвал сроки выхода Украины из переговоров по Донбассу

Украина выйдет из «нормандского формата» переговоров по Донбассу через год, если обстановка в зоне вооруженного конфликта не изменится и международные соглашения не будут реализованы.
Lenta.ru 10:24
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Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж

Жительница Иваново попросила президента Владимира Путина взять ее замуж, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.
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Итальянцам рекомендовано не ездить в Россию

Посольство Италии в России посоветовало своим гражданам воздерживаться от посещения российского государства.
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Супруга Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту

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Пранкер извинился за «приступ коронавируса» в московском метро

Пранкер Кароматулло Джаборов, разыгравший в поезде московского метро "приступ коронавируса", заявил о раскаянии и попросил прощения у людей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда Черемушкинского суда Москвы.
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