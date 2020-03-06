Рубль усиливает падение к доллару и евро на фоне бегства инвесторов от риска на мировых рынках. На Московской бирже курс американской валюты расчетами "завтра" на 13:00 мск рос на 57 копеек, до 68,19 рубля, курс евро — на 1,12 рубля, до 77,02 рубля. Это максимальные цифры с января 2019 года.

Курсы евро и доллара побили рекорды января 2019 года

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