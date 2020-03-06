Финансы

РБКРБККурс доллара превысил ₽68 впервые с января 2019 года

Курс доллара вырос на 0,61%, до ₽68,04 по состоянию на 12:56 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро растет на 1,28%, до ₽76,87. В последний раз доллар торговался на уровне ₽68 4 января 2019 года.
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Доллар превысил 68 рублей, евро - 77 рублей

Газета.Ru06:49

Курс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года

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Курс доллара превысил ₽68 впервые с января 2019 года

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Почему падает курс рубля

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Рубль опустился до минимума с января 2019 года

Коммерсантъ05:31

Курс доллара превысил 68 рублей

RT на русском05:08

Курс доллара поднялся выше 68 рублей с января 2019 года

РЕН ТВ05:00
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Из текста документа следует, что конфискация иностранной валюты будет осуществляться при невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов, согласно статьям 193 и 193.1 УК РФ.
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Нефтедобывающие страны ОПЕК приняли рекомендацию утвердить на встрече альянса ОПЕК+ дополнительное сокращение добычи на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года.
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В Гайане заявили о депортации трех россиян за вмешательство в выборы

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В ВОЗ назвали ложными надежды на исчезновение коронавируса летом

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Ранее МВД сообщило о задержании молодого человека, который в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро "Полежаевская" до "Улицы 1905 года", упал, имитируя внезапный приступ.
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На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов

На телах шахматистов из Украины Станислава Богдановича и Александры Вернигоры, которых обнаружили мертвыми в Москве, присутствуют следы от инъекций.
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Путин заявил о необходимости сменяемости власти в России

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас для России важнее стабильность, но в будущем необходима сменяемость власти.
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Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
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Жительница Иваново предложила Путину взять ее в жены

Во время общения президента Владимира Путина с жителями Иваново одна из девушек попросила главу государства взять ее замуж, пишет «РИА Новости».
РБК 08:33
Общество

Число жертв коронавируса в Италии возросло до 197

За прошедшие сутки в Италии зафиксировано 620 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 49 человек от последствий болезни скончались.
RT на русском 13:36
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Итальянский «Наполи» интересуется Азмуном

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Фигуристка Валиева лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ

Россиянка Камила Валиева занимает первое место после короткой программы на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в эстонском Таллине.
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Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
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Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
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Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии

Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что у него диагностирована острая форма лейкемии.
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Гаджеты

Первый смартфон с 5G от Nokia представят в фильме про Бонда

Компания HMD Global, которая занимается разработкой новых смартфонов под брендом Nokia, заявила, что стала официальным мобильным партнером нового фильма о Джеймсе Бонде под названием No Time To Die.
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Умер рекордсмен по количеству побед в Кубке Стэнли Анри Ришар

Одиннадцатикратный победитель Кубка Стэнли канадец Анри Ришар умер на 85-м году жизни.
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Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Чехии

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в спринтерской гонке на 10 километров на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
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Россия ограничит въезд иностранцев из Ирана из-за вируса

Россия приостановила пропуск через границу иностранных граждан и лиц без гражданства, которые прибывают в страну из Ирана для обучения, трудовой деятельности, туризма а также в транзитных целях.
РБК 13:44
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Певица рухнула в оркестровую яму и допела песню со сломанной ногой

Красноярская певица Анастасия Вишневская упала со сцены во время выступления и сломала ногу.
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В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом

Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел, и в ближайшие дни будет выписан, заявила заместитель столичного мэра Анастасия Ракова.
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Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
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Политика

На Украине запретили ретрансляцию русскоязычного телеканала RTVI

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил ретрансляцию русскоязычного телеканала RTVI из-за трансляции фильмов с участием деятелей культуры из РФ, которые якобы "создают угрозу национальной безопасности" страны, сообщила в пятницу пресс-служба регулятора.
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Ученые смогли наблюдать за воспоминаниями в мозге человека

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Зеленский рассказал о сроках выхода Украины из переговоров по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил выходом из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, если соглашение не будет достигнуто за ближайший год.
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Реакция СМИ Турции на ситуацию вокруг Идлиба

Саммит президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана 5 марта станет решающей вехой не только с точки зрения ситуации в Идлибе, но и для турецко-российских отношений, убежден автор Yeni Akit.
ИноСМИ 04 марта в 13:00
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