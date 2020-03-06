Финансы

ТАССТАССКурс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года

В последний раз доллар превышал отметку в 68 рублей 4 января 2019 года. Курс евро поднялся выше 77 рублей впервые с января 2019 года.
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Доллар превысил 68 рублей, евро - 77 рублей

Газета.Ru06 марта в 07:49

Курс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года

Говорит Москва06 марта в 06:22

Курс доллара превысил ₽68 впервые с января 2019 года

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Почему падает курс рубля

Rambler News Service06 марта в 07:50

Рубль опустился до минимума с января 2019 года

Коммерсантъ06 марта в 06:31

Курс доллара превысил 68 рублей

RT на русском06 марта в 06:08

Курс доллара поднялся выше 68 рублей с января 2019 года

РЕН ТВ06 марта в 06:00
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Комментарии

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Последнее обновление Windows 10 продолжает приносить проблемы

Компания Microsoft в конце февраля этого года запустила необязательное обновление KB4535996 для операционной системы Windows 10 версий 1909 и 1903, что привело к серии ошибок и сбоев в работе устройств.
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Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть

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Власти Забайкалья назвали причину пожара на полигоне ТБО

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Общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам выиграла норвежка Йохауг

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Египтянин погиб после падения с пирамиды Хефрена в Гизе.
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Сирийская арабская армия (САА) в ходе военных операций против террористов в Идлибе конфисковала большое количество оружия и боеприпасов, принадлежащих боевикам.
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В Югре работодателей обязали мерить температуру сотрудникам

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Переговоры с президентом России Владимиром Путиным идут очень сложно, но прогресс есть, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Guardian.
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Обвал цен на нефть приведет к падению рубля и росту инфляции в России как в 2015-2016 годах – эксперт

Обвал цен на нефть приведет к падению рубля и росту инфляции в России как в 2015-2016 годах.
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В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России

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Саудовская Аравия начала нефтяную войну

Саудовская Аравия начала полномасштабную нефтяную войну, понизив официальные цены на свою нефть и пытаясь вытолкнуть на рынок как можно больший объем нефти.
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Пал травы на КСК в Чите сфотографировал местный житель днем 7 марта.
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Путин утвердил функции зампреда Совбеза

Президент России Владимир Путин подписал указ «О некоторых вопросах Совета безопасности».
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Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков

Ограничение числа президентских сроков одного человека нужно, чтобы гарантировать сменяемость власти, заявил президент России Владимир Путин.
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