Финансы

ТАССТАССКурс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года

В последний раз доллар превышал отметку в 68 рублей 4 января 2019 года. Курс евро поднялся выше 77 рублей впервые с января 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать382

Подробнее о событии

Эхономика: Что ждет рубль?

Эхо Москвы07 марта в 11:11

Биржевой курс доллара превысил 68 рублей, евро – 77 рублей

Ведомости06 марта в 06:50

Доллар США превысил 68 рублей, а евро ушел выше отметки 77 рублей впервые с января 2019 года

Интерфакс06 марта в 06:25

Рубль опустился до минимума с января 2019 года

Коммерсантъ06 марта в 06:31

Курс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года

ТАСС06 марта в 06:23

Курс доллара превысил ₽68 впервые с января 2019 года

РБК06 марта в 06:02

Курс доллара превысил 68 рублей

RT на русском06 марта в 06:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 03:54, Ашберн

Комментарии

Происшествия

Две омички ранили мужей 8 марта

8 марта в омском отеделении полиции № 9 зарегистрировано два факта причинения вреда здоровью.
12 Канал Омск 01:07
Финансы

В Минфине заявили о готовности к падению нефти до $25

Накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит для покрытия дефицита бюджета от падения цен на нефть до $25-30 за баррель, сообщается в материалах, опубликованных на сайте Министерства финансов России.
РБК 03:07
Армия и оружие

Stern оценил проект нового российского бомбардировщика ПАК ДА

У США есть стратегические бомбардировщики-невидимки Northrop B-2 и Rockwell B-1, а проект B-21 Raider готов к серийному производству.
Российская газета 03:13
Армия и оружие

В РВИО высоко оценили проведение Балатонской оборонительной операции

Piter.tv 06 марта в 03:19
Финансы

Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке

Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Интерфакс 02:43
Общество

В России выявили новые случаи заражения коронавирусом

В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
РИА Новости вчера в 08:50
Общество

Названы крупнейшие экспортеры оружия в мире

За последние пять лет крупнейшими экспортерами оружия стали Соединенные Штаты, Россия, Франция, Германия и Китай.
Российская газета 02:48
Политика

Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
РИА Новости вчера в 15:40
Футбол

Заболотный обратился к пустой микст-зоне

ProstoProSport вчера в 16:19
Армия и оружие

Полет Ту-142 над Северным Ледовитым океаном попал на видео

Ранее в Сети появилось видео полета дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России над нейтральными водами Черного моря.
ФАН вчера в 08:07
Армия и оружие

На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ, оккупанты понесли потери

Rusvesna.su вчера в 15:26
Общество

На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»

За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Live24 07 марта в 02:24
Происшествия

В Петербурге задержан сын судьи, подозреваемый в убийстве подростка

ФедералПресс вчера в 05:43
Фигурное катание

Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Metaratings 07 марта в 13:25
Энергетика

«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+

Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
РБК вчера в 04:05
Энергетика

Мировые цены на нефть обрушились почти на треть

МордовМедиа 02:18
Единоборства

Конор МакГрегор высмеял Хабиба Нурмагомедова за слова об уличных боях

«Уличный бой», - написал МакГрегор в Твиттер, опубликовав фото Нурмагомедова в момент нападения ирландской команды на автобус в Бруклине.
FightTime.ru 01:49
Кино

Кристиан Бэйл исполнит роль злодея в фильме «Тор 4: Любовь и гром»

Газета.Ru 07 марта в 17:47
Происшествия

На Кубани задержана группа полицейских по подозрению во взятках

В рамках расследования дела о преступном сообществе задержан начальник ГИБДД отдела МВД России по Успенскому району, начальник отдела МВД России по Успенскому району, бывший начальник отделения № 6 (дислокация г. Армавир) оперативно-розыскного отдела оперативно-розыскной части (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю и начальник ОРО ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
REGNUM 06 марта в 04:44
Общество

Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию

Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.
Lenta.ru вчера в 11:04
Музыка

Отрывок песни Little Big для Евровидения появился в Сети

Фрагмент композиции, с которой российская группа Little Big будет представлять страну на «Евровидении-2020» в Роттердаме, появился в Сети.
Live24 07 марта в 01:44
Футбол

Рубин — Крылья Советов 0:1

Новый Век вчера в 08:57
Спорт

Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира

Lenta.ru вчера в 09:11
Общество

Три трассы закрыли в Алтайском крае из-за непогоды

Закрыто движение на трех алтайских трассах в связи с сильным ветром, метелью и отсутствием видимости.
Алтайская правда вчера в 00:25
Кино

В Сети появилось новое видео со съемок нового сезона «Сваты»

После новостей о возможном закрытии всем полюбившегося сериала «Сваты-7», в интернете появилась видеозапись прямо со съемочной площадки.
Live24 06 марта в 05:52
Общество

Синоптик рассказал о температурном коридоре грядущего лета

Средней температурой для Русской равнины остаются значения 20–25 градусов; если будет теплее, то температурный коридор составит 22–27 градусов.
Известия 02:09
Шоу-бизнес

Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые стали родителями

Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые стали родителями.
StarHit.ru 07 марта в 05:30
Происшествия

В Китае 22 человека остаются под завалами рухнувшей гостиницы

Спасатели продолжают поиск 22 человек, остающихся под завалами обрушившейся вечером 7 марта гостиницы в восточной китайской провинции Фуцзянь.
ТАСС 00:27
Единоборства

Адесанья победил Ромеро в главном поединке UFC 248

Новозеландец Исраэль Адесанья победил кубинца Йоэля Ромеро в бою за титул чемпиона UFC в среднем весе.
Спорт-Экспресс вчера в 02:33
Политика

Кива: восстановление отношений с РФ могло бы оживить экономику Украины

Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику.
REGNUM 02:18
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное