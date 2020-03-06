Финансы

ТАССТАССКурс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года

В последний раз доллар превышал отметку в 68 рублей 4 января 2019 года. Курс евро поднялся выше 77 рублей впервые с января 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать382

Подробнее о событии

Эхономика: Что ждет рубль?

Эхо Москвы07 марта в 11:11

Курсы евро и доллара побили рекорды января 2019 года

РИА Новости06 марта в 06:28

Курс доллара превысил 68 рублей

RT на русском06 марта в 06:08

Курс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года

ТАСС06 марта в 06:23

Курс доллара превысил ₽68 впервые с января 2019 года

РБК06 марта в 06:02

Доллар США превысил 68 рублей, а евро ушел выше отметки 77 рублей впервые с января 2019 года

Интерфакс06 марта в 06:25

Биржевой курс доллара превысил 68 рублей, евро – 77 рублей

Ведомости06 марта в 06:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 02:19, Ашберн

Комментарии

Энергетика

ОПЕК скорректировала рекомендацию по сокращению добычи нефти

ОПЕК решила скорректировать рекомендацию по сделке ОПЕК+, предложив дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года, а не только во II квартале этого года.
RT на русском 05 марта в 17:53
Энергетика

Майский фьючерс нефти марки Brent упал до 31,68 доллара за баррель

По состоянию на 7:20 по московскому времени майский фьючерс марки Brent падает до 31,68 доллара за баррель.
Вести.Ru 01:35
Политика

Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
РИА Новости вчера в 15:40
Экономика

Товарооборот между Россией и Китаем за два месяца вырос на 5,6%

Товарооборот между Россией и Китаем за январь и февраль 2020 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,1 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.
РИА Новости 07 марта в 00:03
Футбол

Ответ «Ливерпуля» и чудо «Валенсии»: интриги недели в Лиге чемпионов

"Валенсия" (Испания) — "Аталанта" (Италия) 10 марта (все матчи начинаются в 23:00 мск) "Валенсия" — как раз та команда, которой необходимо футбольное чудо.
РИА Новости 01:00
Политика

Суд в Нидерландах начинает рассматривать дело о крушении рейса МН17

Суд в Нидерландах 9 марта начинает рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе.
BFM.ru 00:09
Общество

В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
РИА Новости вчера в 12:04
Космос

На Марсе обнаружили возможные следы органики

В своем исследовании ученые опирались на данные 70-х годов прошлого столетия, когда при помощи станции «Викинг-1» и «Викинг-2» обнаружили следы органики в марсианской пыли.
Live24 06 марта в 09:23
Энергетика

WSJ: цены на нефть Saudi Aramco снижены для ослабления позиций России

Снижение цен на нефть, предпринятое саудовской нефтяной компанией Saudi Aramco, направлено на ослабление позиций России на мировом рынке этого энергоносителя.
RT на русском 01:21
Кино

Disney снимет сериал-приквел «Красавицы и чудовища»

Inc-news.ru 06 марта в 16:14
Общество

В России выявили новые случаи заражения коронавирусом

В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
РИА Новости вчера в 08:50
Экономика

«Сегодня — первый день паники»: косвенных жертв коронавируса миллиарды

Американское агентство финансовой информации Bloomberg сообщает о главной жертве Covid-19: "Коронавирус может стать смертельным ударом для самой продолжительной экономической экспансии в истории", уточняя, что "США уже могут быть в рецессии".
РИА Новости 01:00
Энергетика

Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК

Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
Национальная служба новостей вчера в 03:43
Происшествия

Ключевой завод Samsung охвачен огнем

Поздно вечером в воскресенье произошел пожар на заводе по производству микросхем Samsung в Хвасонге, к югу от Сеула.
iXBT.com 01:35
Транспорт

Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту

Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
РИА Новости 07 марта в 13:39
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 07 марта в 11:09
Политика

Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Газета.Ru вчера в 08:06
Общество

Спецрейс привез из Пхеньяна во Владивосток иностранных дипломатов

Спецрейс Air Koryo привез из Пхеньяна во Владивосток иностранных дипломатов, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
РИА Новости вчера в 23:53
Общество

Более тысячи человек прошли обучение в Московской школе экспортера с начала года

С начала года в Московской школе экспортера (МШЭ) прошел обучение 1221 сотрудник 250 столичных компаний.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 02:02
Политика

Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины

2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Известия вчера в 16:11
Общество

В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.
BFM.ru вчера в 02:23
Происшествия

В Бурятии полицейский избил учительницу из-за воздушных шариков

В Бурятии в одном из сел полицейский избил учительницу в кафе из-за воздушных шариков.
Регион online вчера в 22:51
Футбол

«Ювентус» обыграл «Интер» при пустых трибунах

Газета.Ru вчера в 18:05
Происшествия

Адвокат рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве в Петербурге

Адвокат подозреваемого в убийстве подростка в Петербурге Артем Баконин рассказал телеканалу RT о состоянии своего подзащитного.
РИА Новости вчера в 18:28
Футбол

«Ливерпуль» может купить Вернера у «Лейпцига» и отправить его обратно в аренду

«Ливерпуль» может приобрести нападающего Тимо Вернера у «Лейпцига» в летнее трансферное окно и отправить его обратно в немецкий клуб в аренду на один сезон, сообщает Bild.
Спорт-Экспресс 02:09
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
Общество

Украинский канал раскритиковали за показ российского концерта

Украинский канал «Интер» подвергся критике в социальных сетях из-за показанного в эфире в воскресенье, 8 марта, концерта с российскими артистами.
Известия вчера в 22:38
Политика

В столице Киргизии из-за коронавируса запретили митинги

Как пишет «Медиазона», массовые мероприятия временно отменяются «в связи с последними событиями на площади Ала-Тоо, а также из-за угрозы эпидемии коронавируса».
Росбалт 06 марта в 10:07
Гаджеты

Redmi Note 9 Pro Max получил новый дизайн

Начнем со слогана, который прям указывает на то, что смартфон получит отличную камеру, на что ранее неоднократно указывали руководители Xiaomi и Redmi.
iXBT.com 00:47
Фигурное катание

Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Metaratings 07 марта в 13:25
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное