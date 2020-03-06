В последний раз доллар превышал отметку в 68 рублей 4 января 2019 года. Курс евро поднялся выше 77 рублей впервые с января 2019 года.

Курс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года

Энергетика ОПЕК скорректировала рекомендацию по сокращению добычи нефти ОПЕК решила скорректировать рекомендацию по сделке ОПЕК+, предложив дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года, а не только во II квартале этого года.

Политика Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.

Экономика Товарооборот между Россией и Китаем за два месяца вырос на 5,6% Товарооборот между Россией и Китаем за январь и февраль 2020 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,1 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.

Космос На Марсе обнаружили возможные следы органики В своем исследовании ученые опирались на данные 70-х годов прошлого столетия, когда при помощи станции «Викинг-1» и «Викинг-2» обнаружили следы органики в марсианской пыли.

Общество В России выявили новые случаи заражения коронавирусом В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Экономика «Сегодня — первый день паники»: косвенных жертв коронавируса миллиарды Американское агентство финансовой информации Bloomberg сообщает о главной жертве Covid-19: "Коронавирус может стать смертельным ударом для самой продолжительной экономической экспансии в истории", уточняя, что "США уже могут быть в рецессии".

Происшествия Ключевой завод Samsung охвачен огнем Поздно вечером в воскресенье произошел пожар на заводе по производству микросхем Samsung в Хвасонге, к югу от Сеула.

Политика Путин поручил провести в России миграционную реформу Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.

Политика Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.

Политика Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины 2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.

Общество В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.

Общество Украинский канал раскритиковали за показ российского концерта Украинский канал «Интер» подвергся критике в социальных сетях из-за показанного в эфире в воскресенье, 8 марта, концерта с российскими артистами.

Политика В столице Киргизии из-за коронавируса запретили митинги Как пишет «Медиазона», массовые мероприятия временно отменяются «в связи с последними событиями на площади Ала-Тоо, а также из-за угрозы эпидемии коронавируса».