Курс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов. Вместе с этим агентство добавило, что курс евро превысил 77 рублей также впервые с января 2019 года.

Энергетика Мировые цены на нефть упали почти на треть В течение первого рабочего дня после развала сделки ОПЕК+ цены упали на 14 долларов, преодолев отметку в 34 доллара впервые с февраля 2016 года.

Происшествия ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.

Гаджеты Пользователи Windows 7 не спешат покидать систему в пользу Windows 10 Число пользователей операционной системой Windows 7 практически не изменилось с января 2020 года согласно данным аналитической компании NetMarketShare, как следует из отчета, опубликованного 5 марта на сайте компании.

Наука При вспоминании нейроны возбудились в последовательности запоминания Американские ученые установили, что при вспоминании материала нейроны в коре мозга человека возбуждаются в той же последовательности, что и при запоминании информации, а успешность ответа зависит от того, насколько эти паттерны совпадают.

Политика Путин поручил провести в России миграционную реформу Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.

Футбол Конте раскрыл причины неудачи «Интера» в игре против «Ювентуса» Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте раскрыл причины неудачи своей команды в игре против туринского "Ювентуса" в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу.

Происшествия Бывшему «лесному» министру Приангарья продлили арест О продлении срока ареста до 9 мая 2020 года сообщает ИА «ИрСити» со ссылкой на информацию, полученную в региональном СУ СК РФ.

Политика Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Политика Зеленский надеется на справедливый исход суда в Гааге по делу МН17 Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал начало судебного процесса в Нидерландах по делу о крушении Boeing MH17 в Донбассе в июле 2014 года и выразил надежду, что виновные понесут наказание, хотя ранее голландское следствие проигнорировало данные российской стороны о том, что самолет поразила принадлежавшая Украине ракета ЗРК "Бук".

Общество Эксперты: США и Россия остаются крупнейшими экспортерами оружия в мире Авторы доклада отмечают 17-процентный рост военного экспорта Германии, доля которой в мировом объеме составила 5,8% Занявший пятое место среди ведущих экспортеров Китай (5,5%) увеличил число стран-получателей своего оружия с 40 в 2010-2015 годов до 53 в 2015-2019 годах.

Армия и оружие Афганистан пригрозил талибам наступлением, если те продолжат атаки Министр обороны Афганистана Асадулла Халид заявил, что если боевики исламистского движения "Талибан" (запрещено в РФ) не прекратят атаки до конца недели, правительственные силы перейдут из обороны в наступление.

Футбол Федотов раскритиковал работу арбитров матча «Локомотив» – «Ахмат» Футбольный судья Игорь Федотов поделился мнением о работе арбитров в игре 21-го тура Тинькофф Чемпионата России по футболу между «Локомотивом» и «Ахматом».

Авто Украинский ЗАЗ начал собирать российские автомобили Lada Как сообщил пресс-секретарь корпорации «Укравто» Дмитрий Скляренко, украинский ЗАЗ начал выпуск тестовых партий российских моделей Lada в рамках аудита, об их серийном выпуске речь не идет.