Финансы
RT на русскомКурс доллара превысил 68 рублей
Курс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов. Вместе с этим агентство добавило, что курс евро превысил 77 рублей также впервые с января 2019 года.
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Доллар США превысил 68 рублей, а евро ушел выше отметки 77 рублей впервые с января 2019 года
Интерфакс06 марта в 06:25
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