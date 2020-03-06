Финансы

ТАССТАССКурс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года

В последний раз доллар превышал отметку в 68 рублей 4 января 2019 года. Курс евро поднялся выше 77 рублей впервые с января 2019 года.
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Доллар превысил 68 рублей, евро - 77 рублей

Газета.Ruвчера в 06:49

Курс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года

Говорит Москвавчера в 05:22

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RT на русскомвчера в 05:08

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Коммерсантъвчера в 05:31

Курс доллара поднялся выше 68 рублей с января 2019 года

РЕН ТВвчера в 05:00

Курс доллара превысил ₽68 впервые с января 2019 года

РБКвчера в 05:02
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«Русский был не таким быстрым, поэтому с ним можно было «воевать». Швед рассказал о борьбе с Халили за медаль в эстафете

Финишер сборной Швеции Мартин Понсилома рассказал, почему ему удалось опередить россиянина Карима Халили в борьбе за бронзу в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место.
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Появилось видео со съемок нового сезона сериала «Сваты»

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