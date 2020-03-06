В последний раз доллар превышал отметку в 68 рублей 4 января 2019 года. Курс евро поднялся выше 77 рублей впервые с января 2019 года.

Курс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года

Происшествия На заводе в Запорожье обрушилась часть кирпичной конструкции Часть кирпичной конструкции обрушилась на территории авиазавода "Мотор Сич" в Запорожье, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Запорожской области.

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Гаджеты Выход iPhone 12 с 5G может задержаться Представители Bank of America опубликовали заявление, в котором утверждают, что выход iPhone 12 с поддержкой сетей пятого поколения может задержатся из-за вспышки коронавируса.

Политика Крашенинников объяснил отказ от поправки о зарубежной недвижимости Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объяснил, почему в Конституции не нужна поправка о запрете чиновникам иметь недвижимость за рубежом.

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Гаджеты Oppo представила конкурента Apple Watch – Oppo Watch Китайская компания Oppo вместе со смартфонами Oppo Find X2 и X2 Pro представила свои первые умные часы Oppo Watch.

Энергетика ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.