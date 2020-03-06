Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксКурс евро превысил 77 рублей впервые с января 2019 года

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с 16 января 2019 года превысил 77 рублей. При этом курс доллара впервые с 4 января 2019 года превысил 68 рублей.
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Доллар превысил 68 рублей, евро - 77 рублей

Газета.Ru06:49

Курс доллара превысил ₽68 впервые с января 2019 года

РБК05:02

Почему падает курс рубля

Rambler News Service06:50

Рубль опустился до минимума с января 2019 года

Коммерсантъ05:31

Курс доллара превысил 68 рублей

RT на русском05:08

Доллар превысил 68 рублей, евро - 77 рублей

ПРАЙМ05:06

Рубль резко упал на фоне коронавируса

Национальная служба новостей05:35
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