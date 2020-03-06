Курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с 16 января 2019 года превысил 77 рублей. При этом курс доллара впервые с 4 января 2019 года превысил 68 рублей.

Курс евро превысил 77 рублей впервые с января 2019 года

Энергетика Аналитик рассказал об азербайджанской нефти для Белоруссии Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев рассказал об азербайджанской нефти для Белоруссии.

Происшествия Прокуратура попросила смягчить сроки двум фигурантам дела «Сети» Прокуратура Пензенской области попросила смягчить наказание фигурантам дела «Сети» (организация запрещена в России) Максиму Иванкину и Андрею Чернову, следует из представления государственного обвинителя Сергея Семеренко.

Политика МИД потребовал от Испании отказаться от экстрадиции россиянки в США Российский МИД передал испанским властям ноту с предложением отказаться от экстрадиции в США российской гражданки Олеси Красиловой, задержанной в Мадриде по запросу Вашингтона.

Политика Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.

Политика Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж Жительница Иваново попросила президента Владимира Путина взять ее замуж, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.

Происшествия Вывезшую дочь из Финляндии россиянку обвинили в похищении Мать вывезла из Финляндии в Россию четырёхлетнюю девочку с российским и финским гражданством, отец пытается вернуть дочь, финская полиция завела дело о похищении, сообщает в пятницу газета IltaLehti.

Политика На Украине запретили ретрансляцию русскоязычного телеканала RTVI Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил ретрансляцию русскоязычного телеканала RTVI из-за трансляции фильмов с участием деятелей культуры из РФ, которые якобы "создают угрозу национальной безопасности" страны, сообщила в пятницу пресс-служба регулятора.

Политика СБ ООН не принял заявление о соглашении России и Турции по Идлибу Совбез ООН не смог принять общее заявление для прессы по итогам заседания, на котором Россия проинформировала партнеров о договоренностях с Турцией по Идлибу, сообщил журналистам постпред при ООН Василий Небензя.

Общество Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

Общество В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом В России за сутки выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, все заболевшие посещали в последнее время Италию.

Политика Россия закрывает границу с Ираном из-за коронавируса С 7 марта Россия приостанавливает пропуск через границу лиц, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте ведомства.