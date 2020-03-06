Финансы
ИнтерфаксКурс евро превысил 77 рублей впервые с января 2019 года
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с 16 января 2019 года превысил 77 рублей. При этом курс доллара впервые с 4 января 2019 года превысил 68 рублей.
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Энергетика
Аналитик рассказал об азербайджанской нефти для Белоруссии
Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев рассказал об азербайджанской нефти для Белоруссии.
Политика
В ДНР признали русский язык единственным государственным
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) закрепил в конституции статус русского языка как единственного государственного.
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Прокуратура Пензенской области попросила смягчить наказание фигурантам дела «Сети» (организация запрещена в России) Максиму Иванкину и Андрею Чернову, следует из представления государственного обвинителя Сергея Семеренко.
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Ученые: Низкоуглеводная диета помогает предотвратить старение мозга
Учёные из Университета Стоуни-Брук в США установили, что низкоуглеводная диета помогает предотвратить и даже обратить старение мозга.
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МИД потребовал от Испании отказаться от экстрадиции россиянки в США
Российский МИД передал испанским властям ноту с предложением отказаться от экстрадиции в США российской гражданки Олеси Красиловой, задержанной в Мадриде по запросу Вашингтона.
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Бой завершился в первом раунде победой казахстанского спортсмена нокаутом. Для 33-летнего Мирзаева поражение стало вторым подряд.
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По приказу командующего ООС, все лица, пересекающие границу со стороны ДНР и ЛНР, будут проверены на наличие симптомов поражения коронавирусной инфекцией.
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Вывезшую дочь из Финляндии россиянку обвинили в похищении
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Киев не рассматривает возможность возобновления поставок воды в Крым, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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Федеральное бюро расследований США (ФБР) запустило в соцсетях Facebook и Instagram рекламную кампанию на русском языке с фотографией Владимира Высоцкого.
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Российский бизнесмен Леонид Федун прокомментировал отказ РФ от соглашения со странами ОПЕК по нефтедобыче.
Политика
СБ ООН не принял заявление о соглашении России и Турции по Идлибу
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Общество
Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето в 2020 году
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что россиян в этом году ждет "малиновое" лето.
Общество
Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии
Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что у него диагностирована острая форма лейкемии.
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Победительницу конкурса «Краса полиции» затравили из-за внешности
Пользователи соцсетей раскритиковали победительницу прошедшего в Курской области конкурса "Краса полиции" из-за нестандартных внешних данных.
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«Золотая судья» Елена Хахалева пожаловалась Владимиру Путину
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Общество
Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту
Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.
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В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, все заболевшие посещали в последнее время Италию.
Гаджеты
Представлен топовый смартфон Oppo Find X2
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Россия закрывает границу с Ираном из-за коронавируса
С 7 марта Россия приостанавливает пропуск через границу лиц, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте ведомства.
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Ромеро сделал вес перед боем с Адесаньей, раздевшись догола
В преддверии противостояния прошла традиционная церемония взвешивания. Исраэль Адесанья показал на весах 83,6 кг.
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Тарасов назвал свою дочь в честь собачки Бузовой
Злопыхатели пошутили, что Тарасов назвал дочь в честь собачки бывшей возлюбленной. Дмитрий Тарасов 5 февраля стал отцом в третий раз.