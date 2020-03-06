Финансы

РЕН ТВРЕН ТВКурс доллара поднялся выше 68 рублей с января 2019 года

Курс доллара впервые с января 2019 года поднялся выше 68 рублей. А курс евро превысил 77 рублей. Об этом свидетельствую данные Московской биржи.
Читать в источнике
Комментировать254

Подробнее о событии

Доллар превысил 68 рублей, евро - 77 рублей

Газета.Ru06:49

Курс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года

Говорит Москва05:22

Курс доллара превысил 68 рублей

RT на русском05:08

Почему падает курс рубля

Rambler News Service06:50

Рубль опустился до минимума с января 2019 года

Коммерсантъ05:31

Курс доллара поднялся выше 68 рублей с января 2019 года

РЕН ТВ05:00

Курс доллара превысил ₽68 впервые с января 2019 года

РБК05:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 07:40, Ашберн

Комментарии

Происшествия

Смертник подорвался у посольства США в Тунисе

Вести.Ru 06:03
Политика

Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Известия 04:30
Общество

Минтруд объяснил, как оплачиваются больничные при карантине

Если человек оказался на больничном из-за карантина, то ему оплатят отсутствие на работе как при болезни.
Российская газета 05:54
Экономика

38 банков могут потерять лицензию

Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
Вести.Ru 01:45
Шоу-бизнес

Дело о долге Анастасии Заворотнюк закрыли приставы

Подмосковный пристав закрыл дело о долгах Анастасии Заворотнюк, поскольку не смог найти должника.
Вечерний курьер 05:52
Армия и оружие

Эрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу

Накануне лидеры России и Турции провели в Москве переговоры в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб и по их итогам согласовали совместный документ.
РИА Новости 06:52
Политика

Парламент ДНР признал русский язык единственным государственным

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики закрепил в конституции статус русского языка как единственного государственного, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:25
Политика

Эрдоган назвал сроки начала развертывания ЗРС С-400

Развертывание зенитных ракетных систем С-400 начнется в апреле, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Взгляд.ру 06:55
Общество

Госдума снизила возраст для выхода на негосударственную пенсию

В третьем чтении окончательно были приняты необходимые поправки в закон «О негосударственных бюджетных фондах».
Gazeta.SPb вчера в 11:16
Происшествия

Аферисты похитили три миллиарда рублей из оборонного бюджета России

По версии следствия, аферисты похитили около трех миллиардов рублей из бюджета России, выделенных на развитие оборонно-промышленного комплекса страны в 2011-2012 годах.
Lenta.ru 04:17
Авто

Обновленная Hyundai Creta скоро выйдет на российский рынок

Компания «Хендэ Мотор СНГ» объявила о скором выходе на российский рынок обновленной модели Hyundai Creta.
АБН 07:36
Общество

Путин посетил детскую поликлинику в Иванове

Президент России Владимир Путин посетил детскую поликлинику №6 в Иванове, где осмотрел несколько врачебных кабинетов, среди которых процедурный, офтальмологический и терапевтический.
ТАСС 06:56
Политика

В Госдуме пояснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
РИА Новости 05:03
Наука

Ученые разработали растворимые пленки для перорального приема вакцин

Исследователи разработали новый метод хранения вакцин и биологических лекарств, который не требует охлаждения и подходит для перорального ввода.
BitCryptoNews вчера в 08:00
Гаджеты

Опубликовали фото новой модели смартфона Oppo Find X2

В Сети опубликовали снимки нового непредставленного смартфона Oppo Find X2, который сможет существенно опередить ближайших конкурентов.
Rusargument вчера в 03:54
Общество

Режим повышенной готовности введён в Москве из-за коронавируса

В целях активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве вводится режим повышенной готовности.
RT на русском вчера в 13:07
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Известия 04 марта в 11:27
Общество

Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю

Кавказский узел 04:34
Шоу-бизнес

Актер Алексей Панин намерен покинуть Россию

Российский актер Алексей Панин в интервью телеведущему Дмитрию Гордону заявил о своем желании уехать из России в Испанию.
Псковское агентство информации вчера в 00:15
Шоу-бизнес

Екатерина Диденко после похорон своего мужа накричала на дочь

После похорон блогер не выдержала и накричала на свою дочь. Избранник, а также ещё двое друзей стали жертвами несчастного случая.
Актуальные Новости вчера в 13:00
Происшествия

В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализированы 55 человек

В Клинической инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге по состоянию на четверг, 5 марта, находятся 55 пациентов, которые были госпитализированы с подозрением на коронавирус.
REGNUM вчера в 07:53
Экономика

Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году

Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Известия вчера в 12:00
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 48 долларов за баррель

Сегодня днем цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,78% - до 47,6 доллара за баррель, апрельские фьючерсы на нефть марки WTI падали до 43,8 доллара за баррель.
Аргументы и Факты 07:18
Биатлон

Губерниев и Драчев обвинили Тихонова в доносе, он ответил им тем же

Комментатор Дмитрий Губерниев и глава СБР Владимир Драчев обвинили четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова в доносе на тренера биатлониста Александра Логинова, в номере которого две недели назад на ЧМ в Италии были проведены обыски.
МК-Спорт вчера в 06:28
Армия и оружие

Пентагон хочет, чтобы Россия «изменила свое плохое поведение»

Пентагон хочет, чтобы Россия "изменила свое плохое поведение".
Piter.tv 07:04
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»

В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Live24 вчера в 11:57
Политика

Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Известия вчера в 23:57
Кино

Том Холланд крадёт со съёмок «Человека-паука» без ведома Marvel

Актёр заявил, что вся его квартира «завалена памятными предметами со съёмок».
REGNUM 02:01
Авто

Skoda тестирует новый электрический кроссовер Enyaq

Компания Skoda объявила название грядущего электрокроссовера - ему дали "имя" Skoda Enyaq.
Новые автомобили вчера в 10:33
Происшествия

СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту

РИА Новости вчера в 03:37
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное