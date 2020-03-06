Финансы
РЕН ТВКурс доллара поднялся выше 68 рублей с января 2019 года
Курс доллара впервые с января 2019 года поднялся выше 68 рублей. А курс евро превысил 77 рублей. Об этом свидетельствую данные Московской биржи.
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Комментарии
Политика
Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви
В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Общество
Минтруд объяснил, как оплачиваются больничные при карантине
Если человек оказался на больничном из-за карантина, то ему оплатят отсутствие на работе как при болезни.
Экономика
38 банков могут потерять лицензию
Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
Шоу-бизнес
Дело о долге Анастасии Заворотнюк закрыли приставы
Подмосковный пристав закрыл дело о долгах Анастасии Заворотнюк, поскольку не смог найти должника.
Армия и оружие
Эрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу
Накануне лидеры России и Турции провели в Москве переговоры в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб и по их итогам согласовали совместный документ.
Политика
Парламент ДНР признал русский язык единственным государственным
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики закрепил в конституции статус русского языка как единственного государственного, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Эрдоган назвал сроки начала развертывания ЗРС С-400
Развертывание зенитных ракетных систем С-400 начнется в апреле, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Общество
Госдума снизила возраст для выхода на негосударственную пенсию
В третьем чтении окончательно были приняты необходимые поправки в закон «О негосударственных бюджетных фондах».
Происшествия
Аферисты похитили три миллиарда рублей из оборонного бюджета России
По версии следствия, аферисты похитили около трех миллиардов рублей из бюджета России, выделенных на развитие оборонно-промышленного комплекса страны в 2011-2012 годах.
Авто
Обновленная Hyundai Creta скоро выйдет на российский рынок
Компания «Хендэ Мотор СНГ» объявила о скором выходе на российский рынок обновленной модели Hyundai Creta.
Общество
Путин посетил детскую поликлинику в Иванове
Президент России Владимир Путин посетил детскую поликлинику №6 в Иванове, где осмотрел несколько врачебных кабинетов, среди которых процедурный, офтальмологический и терапевтический.
Политика
В Госдуме пояснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
Наука
Ученые разработали растворимые пленки для перорального приема вакцин
Исследователи разработали новый метод хранения вакцин и биологических лекарств, который не требует охлаждения и подходит для перорального ввода.
Гаджеты
Опубликовали фото новой модели смартфона Oppo Find X2
В Сети опубликовали снимки нового непредставленного смартфона Oppo Find X2, который сможет существенно опередить ближайших конкурентов.
Общество
Режим повышенной готовности введён в Москве из-за коронавируса
В целях активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве вводится режим повышенной готовности.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Общество
Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю
Шоу-бизнес
Актер Алексей Панин намерен покинуть Россию
Российский актер Алексей Панин в интервью телеведущему Дмитрию Гордону заявил о своем желании уехать из России в Испанию.
Шоу-бизнес
Екатерина Диденко после похорон своего мужа накричала на дочь
После похорон блогер не выдержала и накричала на свою дочь. Избранник, а также ещё двое друзей стали жертвами несчастного случая.
Происшествия
В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализированы 55 человек
В Клинической инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге по состоянию на четверг, 5 марта, находятся 55 пациентов, которые были госпитализированы с подозрением на коронавирус.
Экономика
Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году
Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 48 долларов за баррель
Сегодня днем цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,78% - до 47,6 доллара за баррель, апрельские фьючерсы на нефть марки WTI падали до 43,8 доллара за баррель.
Биатлон
Губерниев и Драчев обвинили Тихонова в доносе, он ответил им тем же
Комментатор Дмитрий Губерниев и глава СБР Владимир Драчев обвинили четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова в доносе на тренера биатлониста Александра Логинова, в номере которого две недели назад на ЧМ в Италии были проведены обыски.
Армия и оружие
Пентагон хочет, чтобы Россия «изменила свое плохое поведение»
Пентагон хочет, чтобы Россия "изменила свое плохое поведение".
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Политика
Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Кино
Том Холланд крадёт со съёмок «Человека-паука» без ведома Marvel
Актёр заявил, что вся его квартира «завалена памятными предметами со съёмок».
Авто
Skoda тестирует новый электрический кроссовер Enyaq
Компания Skoda объявила название грядущего электрокроссовера - ему дали "имя" Skoda Enyaq.
Происшествия