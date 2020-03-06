Финансы

ТАССТАССКурс евро превысил 77 рублей впервые с января 2019 года

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 77 рублей, свидетельствуют данные торгов на 13:08 мск В последний раз евро превышал данную отметку в январе 2019 года. Курс доллара поднялся на 0,86% и достиг 68 рублей.
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Доллар превысил 68 рублей, евро - 77 рублей

Газета.Ru06 марта в 07:49

Курс доллара превысил 68 рублей

RT на русском06 марта в 06:08

Курс доллара поднялся выше 68 рублей с января 2019 года

РЕН ТВ06 марта в 06:00

Почему падает курс рубля

Rambler News Service06 марта в 07:50

Рубль опустился до минимума с января 2019 года

Коммерсантъ06 марта в 06:31

Курс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года

Говорит Москва06 марта в 06:22

Курс доллара превысил ₽68 впервые с января 2019 года

РБК06 марта в 06:02
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