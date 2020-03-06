Курс евро на Мосбирже поднялся выше 77 рублей, свидетельствуют данные торгов на 13:08 мск В последний раз евро превышал данную отметку в январе 2019 года. Курс доллара поднялся на 0,86% и достиг 68 рублей.

Курс евро превысил 77 рублей впервые с января 2019 года

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Энергетика Саудовская Аравия начала торговую войну против России Опрошенные Bloomberg аналитики уверены, что тактика Саудовской Аравии преследует цель оказать давление на Россию и другие страны-производители нефти и вернуть их за стол переговоров по сделке ОПЕК.

Игры Авторы Dead or Alive 6 извинились за платную смену цвета волос героев Неделю назад в Dead or Alive 6 эксклюзивно на PS4 (!) добавили возможность платно менять цвет волос персонажей — каждая перекраска обходилась в один доллар, а для возвращения предыдущего цвета приходилось вновь платить.

Общество Премьер-министр Италии закрыл 14 провинций из-за коронавируса Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый указ в рамках борьбы со вспышкой коронавируса в стране, передает Corriere della Sera.