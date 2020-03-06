Финансы
ТАССКурс евро превысил 77 рублей впервые с января 2019 года
Курс евро на Мосбирже поднялся выше 77 рублей, свидетельствуют данные торгов на 13:08 мск В последний раз евро превышал данную отметку в январе 2019 года. Курс доллара поднялся на 0,86% и достиг 68 рублей.
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